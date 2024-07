La ministra de Vivienda insta a los ayuntamientos a regular las VUT con ordenanzas en vez de "evitar" la realidad

Rodríguez avala la prohibición de esta "actividad económica" si es "necesario", como en Barcelona a partir de 2028

BETANZOS (A CORUÑA), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha sugerido a los ayuntamientos que no "eviten" ver la "realidad" de los pisos turísticos y que los regulen través de "nuevas ordenanzas" para, así, poder garantizar el acceso de los vecinos a un hogar.

Así ha respondido Rodríguez este jueves al ser preguntado al respecto, tras realizar una visita al casco histórico y a las obras de rehabilitación del mercado de abastos de Betanzos (A Coruña) acompañada de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y de la alcaldesa del municipio, María Barral.

La ministra ha insistido en que hay que "gobernar la realidad" de las viviendas de uso turístico (VUT), que son "actividades económicas que, en ocasiones y en determinados territorios, en determinadas ciudades, afectan a la eficacia del derecho de acceso a la vivienda".

"Lo que propone el Gobierno de España, el llamamiento que estamos haciendo a las comunidades autónomas, competentes en materia de turismo, y también a las entidades locales que tienen en su potestad el ordenamiento, el planeamiento y la ordenación de su ciudad, es que acometan y que gobiernen esta realidad. Lo que no se puede hacer es evitarla, no verla o no quererla mirar. Hay que actuar frente a ella", ha subrayado.

En este sentido, la ministra ha desvelado que preguntó a la alcaldesa de Betanzos por este asunto, quien le dijo que "hoy por hoy aún no es un problema", pese a que sí "está habiendo un incremento" de las VUT.

"Mi recomendación ha sido: 'Ordénalo, pon en marcha una ordenanza que atienda a esa realidad para que mañana no sea un problema que impida a tus vecinos acceder a una vivienda a precio asequible'", ha relatado, sobre la conversación que ha mantenido al respecto con la regidora.

En palabras de la ministra, el problema no es tanto cuantitativo, "que también en algunas ciudades", sino que su presencia hace que "se incremente" el precio de la vivienda y de los alquileres. Así, ha avalado medidas más drásticas "cuando es necesario", como por ejemplo la prohibición de los pisos turísticos anunciada por el Ayuntamiento de Barcelona para el año 2028.

REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL

En el marco de las competencias estatales, Rodríguez ha recordado que el Gobierno impulsará una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos puedan "determinar si en sus comunidades quieren albergar este tipo de actividades económicas o no".

Y es que las VUT, ha añadido, afectan no solo al derecho a la vivienda, sino "también a la convivencia" en las propias comunidades y a "los modelos de ciudad" de cara al futuro.

En este contexto, la ministra ha defendido un modelo de ciudad "donde los vecinos y vecinas la transiten, la jueguen, la paseen". "Y no ciudades que sean meros parques temáticos, que acojan un turismo que es maravilloso, que deseamos, que además trabajamos para que sea sostenible, para que deje recursos en nuestro país, para que genere empleo de calidad, pero que es un turismo que también hemos de gobernar para que sea un turismo compatible con el desarrollo de la vida y el futuro económico de nuestro país", ha reflexionado.