Rueda ensalza la contribución del Centro Superior de Hostelería a "la calidad" del turismo gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueza, ha ensalzado la contribución del Centro Superior de Hostelería de Galicia a "la calidad" que atesora el turismo gallego.

El mandatario autonómico ha participado en la mañana de este martes en el acto de inicio de curso en el centro ubicado a las afueras de Santiago, que celebra su 30 aniversario.

El CHSG cuenta con 244 alumnos matriculados en todas sus etapas formativas para este curso, de los cuales, 102 comienzan estudios de primer año, casi el doble que en el anterior ejercicio.

Durante su discurso, según recoge un comunicado de la Xunta, el mandatario autonómico ha subrayado la importancia de la formación para mantener "los estándares de calidad" que, dice, caracterizan al turismo gallego.

En esta línea, ha reiterado que Galicia encaja con la "nueva manera de hacer turismo" que requiere de contar con "los mejores profesionales".

"No va a servir de nada tener magníficos paisajes, ser un espacio abierto, no masificado, si después la gente llega y no encuentra los mejores profesionales", ha subrayado.

Además, el presidente gallego ha señalado que de cara a este curso se ha rebajado un 50% el precio de la matrícula y se duplicaron el número de becas.

Asimismo, también fueron creadas dos tipologías nuevas de estudios para "reconocer la excelencia académica y favorecer el retorno de los gallegos del exterior".