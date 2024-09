Rueda: "No veo inconveniente en aprobar una tasa turística y que el ayuntamiento que la pida se responsabilice"

Recalca su apertura a implantar esta medida en la misma semana en la que la Xunta ha citado a la alcaldesa de Santiago para darle una respuesta oficial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado este martes abierto a la aprobación de una tasa turística y, en la línea de un mensaje que ya había avanzado en las últimas semanas, ha subrayado que no ve "inconveniente" en permitir el avance de una medida de este tipo a nivel autonómico, si bien ha subrayado que sería cada ayuntamiento que la quiera el que la instaure y se "responsabilice" de su aplicación.

Hasta ahora el único que formalmente ha realizado una propuesta al respecto es el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín, a quien, precisamente, según fuentes del Gobierno gallego, se ha citado para este viernes 20 con el fin de abordar la tasa turística en una reunión con el responsable autonómico de Turismo, Xosé Manuel Merelles.

Sin aclarar expresamente si la regidora acudirá a este encuentro --en Raxoi están cuadrando agendas--, el gobierno local de Santiago ha emitido un comunicado en el que confirma que se recibió por correo electrónico una invitación en la Alcaldía en la que se convocaba a un encuentro, y agrega que Turismo de la Xunta confirmó, ante la petición de "aclaraciones", que se trataba de "una reunión de trabajo".

El gobierno compostelano se ha mostrado sorprendido de que no sea la reunión "comprometida" con Rueda --aunque el presidente no ha reconocido públicamente en ninguna ocasión que tuviese la intención de verse con la regidora de forma inminente-- e incide en que entiende que este asunto "es de máxima prioridad".

"Suponíamos que tenía la suficiente relevancia para que el propio presidente estuviese en este encuentro", agrega el comunicado, ante una cita convocada para la misma jornada en la que Rueda será recibido en La Moncloa por el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en el marco de la ronda iniciará ese viernes con presidentes autonómicos.

En todo caso, tras constatar que este martes se ha podido vislumbrar "cierta disposición favorable" por parte de Rueda a la propuesta compostelana de la tasa turística, el gobierno local ha hecho constar su "satisfacción" al respecto.

RUEDA NO VE "INCONVENIENTE"

Lo que ha hecho Rueda, en el marco de la jornada 'Los retos económicos de Galicia', organizada por 'El País', y tras ser preguntado expresamente sobre si rechazará la medida que pide Santiago, es replicar que está "tan no en contra" de una tasa turística que ha accedido a que su Gobierno la estudie y que, "tras meses de espera" para recibirla, dará respuesta en breve.

Sobre cuál será el sentido de la misma, ha recalcado que él no ve "inconveniente" en la aprobación de una tasa turística, aunque su aplicación se ceñiría a los ayuntamientos que lo pidan, quienes tendrían que asumir las consecuencias, y se debería cumplir con dos condiciones: que los recursos se destinen al ámbito turístico y negociar con el sector la forma de recaudación.

Más allá, se ha reafirmado en que la tasa turística no es una vía "tan extendida" y ha generado "mucha discusión", incluidos destinos que "la han experimentado y después extinguido porque no soluciona el problema". Es más, Rueda ha puesto el foco en excursiones de "cuatro o cinco horas" que generan aluviones y "colapsan" centros históricos que, sin embargo, "no se sancionan" con una medida de este tipo.

En todo caso, a la espera de conocer los detalles de la respuesta oficial a la capital gallega, el presidente gallego ha insistido en que, en términos generales, él no ve "inconveniente" para aprobar una iniciativa de este tipo ni existen "razones" de carácter ideológico para que eso ocurra.

Más allá, igual que ha pedido que los comportamientos incívicos se "sancionen", ha rechazado manifestaciones de "turismofobia" como que un bar anuncie que cierra para evitar madrileños. Él, "como gallego", ha asegurado que se siente "ofendido" por este tipo de actitudes, y tras subrayar que a ningún vecino de la comunidad le gustaría que un bar de Madrid no dejase entrar a gallegos, ha apelado a actuar "con sentidiño".