Sanmartín buscará "cuadrar agenda" para ir a la reunión con la Xunta por la tasa turística y pide que vaya Rueda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, está pendiente de "cuadrar agenda" para confirmar si irá ella misma a la reunión con la Xunta convocada para este viernes sobre la tasa turística. En cualquier caso, cree que el presidente gallego, Alfonso Rueda, debe estar en el encuentro.

Así se ha manifestado este miércoles después de que el martes Rueda dijese que no ve "inconveniente en aprobar" esta tasa y que los ayuntamientos que decidan implantarla "se responsabilicen". En este contexto, la Xunta ha convocado al gobierno compostelano a una reunión en la que, en principio, estará el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Preguntada sobre si acudirá ella, la alcaldesa no lo ha confirmado, pero sí ha avanzado que estudiará si "cuadra la agenda" del viernes, que ya está "programada".

"Lo que realmente me sorprende y me extraña es que, en una cuestión tan relevante como esta, como es la posibilidad de tener el impuesto por estancia turística en marcha, que el presidente de la Xunta parece que no va a estar", ha criticado la regidora, quien también ha cuestionado que los "comentarios" sobre la postura de la Administración autonómica se hagan "a través de los medios".

Goretti Sanmartín ha recordado que el Ayuntamiento remitió en julio un informe y una propuesta legislativa para poner en marcha esta medida, pero la Xunta pidió "reformar" ese esquema. La alcaldesa ha asegurado que la tasa "ya podría estar en marcha", pero confía en que la Administración autonómica diga "que sí finalmente" para que sea una realidad.

Además, Sanmartín confía en ser recibida por Rueda para abordar no solo este asunto, sino también "otros temas de relevancia", como por ejemplo la financiación por capitalidad.

"COSTES AÑADIDOS ADICIONALES"

También ha hablado sobre este asunto la primera teniente de alcaldesa, María Rozas, quien ha señalado que la "presión" turística que soporta la ciudad conlleva unos "costes añadidos adicionales" que no se pueden considerar puramente turísticos, como por ejemplo en limpieza y seguridad ciudadana. Precisamente, la postura de la Xunta sobre la tasa turística es la de que lo recaudado se debería destinar, en su mayor parte, al propio sector.

Rozas, a falta de conocer "los detalles" que trasladará la Xunta en esa reunión del viernes, ya ha advertido que los "gastos añadidos" de las ciudades turísticas también son en cuestiones como la limpieza.

No obstante, a dos días de ese encuentro con el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, la teniente de alcaldesa se ha mostrado "satisfecha" por que la Xunta se abra a implantar la tasa.

En este sentido, ha reivindicado que "fue Compostela Aberta" --formación que gobernó Santiago, con Martiño Noriega al frente, entre 2015 y 2019, y que ahora forma parte del bipartito junto con el BNG de Goretti Sanmartín-- la "primera organización política que puso ese tema sobre la mesa".

"Y de aquella, también hay que decirlo, nadie lo compartía o muy pocos lo compartían. Fuimos muy criticados en ese momento, fuimos tachados de turismofóbicos por defender algo que estaba implementado en muchos otros ayuntamientos, en muchos otros lugares, como sabemos, del Estados español. Pero, sobre todo, fuera de España", ha explicado.

Por tanto, tras destacar que Compostela Aberta "en su momento fue valiente", María Rozas ha calificado como "un logro" y "un momento de celebración" que ahora la Xunta se muestre favorable a implantar la tasa. "Después, ya miraremos los detalles", ha zanjado.