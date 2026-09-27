Septiembre llena de peregrinos el Camino: "Eligen cada vez más meses de primavera y otoño"

Archivo - Peregrinos del Camino de Santiago. - EDUARDO SANZ NIETO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ya fuera de los meses de más ocupación turística del verano, pero todavía con buen tiempo. Esa es la premisa que usan cada vez mas peregrinos elegir el mes de septiembre para hacer el Camino de Santiago, una opción que lo ha convertido, por el momento, en el segundo con más crecimiento de caminantes en lo que va de año, solo superado por la Semana Santa.

Desde la Oficina del Peregrino confirman a Europa Press esta tendencia, la mayor presencia de peregrinos fuera de los meses centrales de verano, en los que la ciudad está más llena también de visitantes y turistas que vienen por otros medios.

"La tendencia de los últimos años es que los peregrinos eligen más los meses de primavera y otoño", apuntan, intentando "evitar las aglomeraciones propias de los meses de julio y agosto", así como el calor al recorrer la ruta jacobea.

Por ello, confirman desde esta oficina de la Catedral de Santiago, "septiembre está registrando cada vez más peregrinos", y esta tendencia se nota, especialmente, en el caso de los extranjeros, especialmente los llegados desde Estados Unidos.

Los datos apuntan a que el Camino de Santiago, a las puertas del Año Santo 2027, está logrando cada vez una mayor desestacionalizacion de sus usuarios que, de este modo, evitan el calor de los meses centrales de verano, pero también la convivencia en la ruta y la ciudad de Compostela con los turistas adicionales que se reciben en julio y agosto.

UN 14% MÁS DE PEREGRINOS

Según los datos de la Oficina del Peregrino, los únicos disponibles de forma pública, entre el 1 y el 24 de septiembre se entregaron una media de casi 3.000 compostelas al día, muy por encima de la media de lo que va de año en su conjunto, que es de 1.750 diarias.

Con ello, el noveno mes del año ha registro un crecimiento del 14%, el segundo mayor de todo 2026, solo superado por marzo, por efecto de la Semana Santa. Del total de peregrinos registrados en la oficina, el 63% eran extranjeros.

En cuanto a las procedencias, destacan los llegados de Estados Unidos, seguidos de italianos, alemanes, ingleses y portugueses. El 42% optaron por el Camino Francés y el 31% arrancaron en la localidad lucense de Sarria.

Sin embargo, esas cifras son solo parciales, dado que parte de los peregrinos que realizan el Camino no llegan a recoger la compostela, bien porque no cumplen los requisitos o bien porque ya han cumplido con esa tradición en otras ocasiones.

Por ese motivo, la Xunta tiene activo un proyecto piloto de medición de usuarios con sensores que, según los últimos datos, apuntan a que este año han realizado el Camino más de 700.000 personas, frente a las 467.421 compostelas entregadas en la Oficina.

OCUPACIÓN "PUNTUAL" EN SARRIA

Precisamente Sarria vivió el pasado fin de semana una avalancha "puntual" de peregrinos que agotó las plazas de alojamiento entre sábado y domingo y obligó al ayuntamiento a habilitar el pabellón polideportivo de los institutos para dar cobijo a unas 50 personas que se habían quedado sin donde pernoctar.

Esta situación, sin embargo, es excepcional, indican fuentes próximas. Desde Turismo de Galicia se apunta a que la red pública tiene plazas suficientes para, a modo general, dar acogida a todos los caminantes. Durante el mes de agosto, por ejemplo, la ocupación media de esta red fue del 36,5%.