Formación de excelencia con sobresaliente en empleabilidad: Enfermería y Fisioterapia en Universidad Pontificia Comillas

En una sociedad con la pirámide poblacional envejecida, los cuidados son una necesidad y profesiones ligadas al ámbito sanitario, como la enfermería o la fisioterapia, se posicionan entre aquellas que tienen más futuro.

A pesar de ello, la escasez de profesionales se percibe en todas las especialidades y en todos los territorios, hasta el punto que los datos del Ministerio de Sanidad revelan que la ratio en España es de 6,3 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente al 8,5 de la Unión Europea, por lo que se necesitarían al menos 100.000 enfermeras adicionales para alcanzar la media europea.

Más allá de los fríos números, la enfermería y la fisioterapia son profesiones que conectan perfectamente con las aspiraciones laborales de la 'Generación Z', que quiere ganarse la vida con oficios prácticos pero con propósito, que compartan sus valores y que dejen huella

Universidad Pontificia de Comillas

La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, adscrita a la Universidad Pontificia Comillas, es uno de esos ecosistemas donde los valores y los resultados prácticos se dan la mano.

No en vano, la Escuela ofrece dos de las carreras con mayor demanda y empleabilidad que existen en la actualidad y pone a disposición de sus alumnos su historia de excelencia docente a nivel teórico y práctico.

Con tres campus ubicados estratégicamente en Ciempozuelos (Madrid), Paseo de la Habana (Madrid) y Bormujos (Sevilla), su propuesta académica abarca los grados en Enfermería y Fisioterapia, apoyados por la tradición asistencial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la excelencia y un enfoque humano de la salud. Además, ofrecen formación práctica desde el primer curso, así como investigación, simulación clínica.

FORMACIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA

Con una tasa de inserción laboral superior al 96%, el Grado en Enfermería también incluye 2.252 horas de prácticas, que se realizan en centros públicos y privados a nivel estatal.

Además, dispone de dos laboratorios de simulación de alta fidelidad y tres laboratorios de habilidades y simulación con la supervisión de profesorado especializado. Los alumnos están satisfechos, como muestra que el 90% de los egresados recomiendan la escuela.

El Grado de Enfermería cuenta con una tasa de inserción laboral superior al 96%

La situación en fisioterapia es similar. El 96% de los alumnos de Grado está trabajando a los seis meses de terminar sus estudios, en los que se realizan 1.200 horas reales de prácticas profesionales en centros públicos y privados a nivel estatal Además, se hacen más de 700 horas prácticas en el centro de Simulación Interprofesionales y de Investigación en Ciencias de la Salud.

Durante los estudios, se utilizan el Laboratorio de Biomecánica y herramientas de alta tecnología; el Laboratorio de Fabricación Digital, donde se enseñan nuevas tecnologías de manera práctica enfocadas a las Ciencias de la Salud, y el Mobios Lab, que aborda los retos sobre los nuevos escenarios de movilidad para el futuro.

TRES CAMPUS ESTRATÉGICOS

Ubicado en unas instalaciones históricas y un entorno hospitalario, el Campus de Ciempozuelos (Madrid) acoge dos grupos de Enfermería en turno de mañana y uno de Fisioterapia, todos ellos en turno de mañana.

¿Eres más urbanita? Las instalaciones de Paseo de la Habana (Madrid) cuentan con tres grupos de Enfermería (dos en turno de mañana y uno, de tarde), así como un grupo de Fisioterapia. Ubicadas en el centro de la ciudad, son accesibles y se imparte formación con tecnología aplicada.

Por su parte, en Bormujos (Sevilla), la expansión del modelo Comillas-San Juan de Dios a Andalucía, hay dos grupos de Enfermería en turno de mañana.

SESIONES INFORMATIVAS, 11 Y 12 DE DICIEMBRE

Para conocer de primera mano el ambiente universitario, los planes de estudio, las instalaciones y a los profesores, la Universidad Pontificia Comillas ha organizado tres sesiones informativas.

El 11 de diciembre, el Campus de Ciempozuelos acogerá a todas aquellas personas interesadas en estudiar Enfermería y Fisioterapia que quieran conocer un poco más a fondo la institución.

Obtener información detallada sobre los planes de estudio y metodologías innovadoras, conversar con estudiantes, recorrer las instalaciones o explorar las salidas profesionales de la opción formativa son algunas de las cosas que podrás conocer en esta sesión. ¿Tienes dudas? No dudes en preguntar.

Ese mismo día, los estudiantes de Enfermería podrán hacer lo mismo en el Campus de Bormujos y el día 12, estarán abiertas las puertas a quienes quieran conocer las instalaciones de Paseo de la Habana.