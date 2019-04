26M.- Marí (PP) diu que el que danya la imatge d'Eivissa és el tancament d'una platja per abocaments

Publicado 15/4/2019 17:56:07 CET

El president del PP d'Eivissa i candidat a l'alcaldia d'Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ha assegurat aquest dilluns que "el que danya la imatge turística" és tenir la "principal" platja del municipi d'Eivissa tancada tres dies per abocaments.

Així, ha considerat que el perjudicial "no és una campanya en xarxes", tal com el PSOE ha declarat, sinó els abocaments pels quals el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat evacuar pel vell emissari, recordant que el PP va advertir que la canalització obsoleta havia de ser retirada.

"A qui haurien de demanar responsabilitats és a Pedro Sánchez i al Ministeri de Transició Ecològica per realitzar abocaments impunement en aquesta platja", ha dit el president dels 'populars' a Eivissa.

Per a Marí Bosó resulta "curiós" que els socialistes reclamin que el PP demani perdó per "danyar la imatge turística" per una campanya en xarxes, "quan ni s'han dignat a obrir la boca després de tres dies de portades en periòdics amb la bandera vermella a Talamanca, amb el dany i menyscapte que això suposa per a comerciants de la zona i visitants".

"Vergonya els hauria de donar a ells haver deixat a Talamanca en aquesta situació just a l'arrencada de la temporada de Setmana Santa", ha reiterat.

Pel que fa a demanar disculpes per l'ús en una campanya d'imatges de les filles de Pedro Sánchez a Eivissa, des del PP d'Eivissa s'insisteix que aquestes imatges no formaven part de la campanya oficial programada per Noves Generacions.