Aprovada la llei de l'estatut especial capitalitat de la ciutat d'Eivissa

Publicado 26/3/2019 16:15:58 CET

EIVISSA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha aprovat aquest dimarts la llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa, que inclourà compensacions econòmiques per al municipi.

Durant el debat, des de MÉS per Menorca han qüestionat si la nova llei resoldrà els efectes de la capitalitat per a Eivissa, municipi que fins i tot perdrà recursos econòmics, segons la formació.

Per la seva banda, el diputat del PP, Miguel Jerez, ha recordat que la llei és una "de les majors aspiracions de tots els grups polítics" i ha repassat l'origen de la proposta.

"Aquest sobrepès havia de ser reparat d'alguna manera", ha dit Jerez, en relació als serveis que es concentren a la ciutat i que atenen a veïns de tota l'Illa. "No es pot defraudar a ningú", ha reiterat, assegurant durant el debat que la norma "no va contra ningú, ni contra Formentera o Menorca".

Des del PSOE, el diputat Xicu Tarrés ha assegurat que no és fàcil trobar municipis com el d'Eivissa. "A la gent que no és d'Eivissa li costa entendre que en poc més de 7 quilòmetres quadrats es concentrin 50.000 habitants i que, diàriament, es doni servei a unes 70.000 persones que consumeixen recursos", ha declarat.

També ha assegurat que fins i tot a l'estiu s'arriben a concentrar en el municipi més de 110.000 ciutadans. "És una llei molt necessària per a un municipi molt important", ha argumentat. Tarrés també ha considerat que, en aquest tema, Eivissa no es pot comparar amb Palma.

El president del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, i l'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, han acudit a la sessió.

REBUTGEN DEMANAR Al CONSULTIU UN DICTAMEN SOBRE LA LLEI

El Parlament balear ha rebutjat a més una proposta de Més per Menorca per sol·licitar dictamen al Consell Consultiu sobre la Proposició de llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.