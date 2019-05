Armengol sosté que encara no té decidit amb quins partits pactarà encara que diu que "parlarà" amb tots

Publicado 28/5/2019 12:53:52 CET

La presidenta en funcions assegura que la prioritat del seu partit a l'hora de crear govern seran els projectes concrets, més que la investidura en si

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funcions de Balears, Francina Armengol, ha sostingut aquest dimarts que "encara no té decidit" amb quins partits pactarà per a la investidura de Balears, encara que ha incidit que "parlarà amb tots els partits que tinguin un projecte d'esquerres".

En una entrevista concedida al programa de ràdio 'Al Dia' d'IB3, recollida per Europa Press, Armengol ha expressat en diverses ocasions que l'enfocament del seu partit a l'hora de crear govern seran els projectes concrets, més que la investidura en si. "Tindrem en compte la realitat de l'arc parlamentari que ha resultat de les passades eleccions autonòmiques", ha declarat la presidenta electa.

En ser preguntada per si planteja un Govern amb MÉS i Podem, la presidenta ha insistit que "és molt prest encara" i que encara no s'han assegut a parlar, encara que és conscient que l'hemicicle balear té "32 escons d'esquerra". "Estem a pocs dies dels resultats, encara no hem tingut reunions".

Armengol ha explicat que sí ha parlat amb tots els líders d'altres formacions encara que no s'han establert reunions encara. "Sóc molt sincera, encara no ho tinc decidit ni sé tampoc si hi haurà consellers independents o no", encara que valorant la passada legislatura, la presidenta electa ha expressat que en els 'Acords pel Canvi' "era el PSIB qui tenia més clar el projecte polític".

Preguntada pel futur de l'alcaldia de Vila, Armengol ha dit que "està segura" que serà la seva formació qui lideri l'ajuntament de la ciutat d'Eivissa.

EL REB, UNA DE LES PRIORITATS DE LES ACTUACIONS DEL FUTUR GOVERN

Armengol ha dit que una de les seves prioritats serà l'establiment d'un sistema fiscal "just" per a Balears. En aquest sentit, ha defensat el treball fet en anteriors legislatures pel seu company de partit i expresident balear Francesc Antich, que "va negociar amb Zapatero i va aconseguir unes millors condicions per a Balears".

A més, ha criticat la gestió del PP a l'hora de negociar un sistema fiscal adaptat a l'arxipèlag balear i que tingui en compte la insularitat. "En només vuit mesos d'un govern de Sánchez hem aconseguit més que en set anys de PP". "Jo sóc respectuosa amb tothom, i em queixo quan no ho són amb mi", ha exposat Armengol al·ludint als judicis rebuts des del PP pel seu treball en aquest aspecte.

Així mateix, ha expressat que la condició d'estar dues legislatures seguides permetrà "consolidar polítiques de finançament". "Aquesta serà la legislatura del finançament", ha etzibat Armengol.

Una altra de les prioritats de la presidenta serà el tema de l'habitatge. En concret, la presidenta ha parlat del projecte del seu partit pel que fa a la creació d'una Oficina de l'Habitatge que gestioni els preus del lloguer i l'habitatge social.

"GREU I TRIST" L'ENTRADA DE VOX EN EL PARLAMENT, SEGONS ARMENGOL

La que ha estat la primera dona presidenta de la Comunitat balear ha lamentat a més, preguntada per l'entrada de Vox en el Parlament, que li sembla que "és una notícia trista l'entrada de l'extrema dreta".

"Xoca amb els principis democràtics", encara que ha dit que, "el més dur és que s'hagi blanquejat el discurs a l'extrema dreta", un fet que ha atribuït a "alguns mitjans de comunicació" i a la societat en general.