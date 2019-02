Arrenquen les obres de millora integral del port de Fornells

Publicado 20/2/2019 17:57:27 CET

MENORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha donat inici aquest dimecres a les obres de rehabilitació integral del port de Fornells, una actuació que implicarà una inversió de 8,5 milions d'euros per millorar les prestacions, serveis i imatge del port menorquí.

La primera fase d'actuació consistirà en la substitució de la caseta provisional de vestuaris per a usuaris per una edificació adossada i integrada en el dic.

També es renovaran les instal·lacions i xarxes de serveis tant portuàries, com a municipals que discorren pel carrer Governador i la Plaça del Mar.

D'altra banda, es renovarà el paviment de la zona, eliminant l'asfalt i col·locant un sòl més integrat, similar al que hi ha en el nucli urbà de Fornells.

Aquestes actuacions tindran un cost de 1.062.394 euros i seran executades per l'empresa UTE Copcisa - Construccions Olives. Les obres es duran a terme en dues etapes per no interferir en la temporada turística.

La primera etapa arrenca immediatament i durarà quatre mesos, mentre que la segona també durarà quatre mesos i arrencarà quan acabi la temporada.

Pons ha destacat que "històricament el port de Fornells ha estat mancat d'actuacions globals i integrals que millorin no solament la seva imatge sinó també les prestacions i serveis". "Ara donem resposta a una demanda històrica amb un projecte acordat amb l'Ajuntament", ha afegit.

Pons ha assegurat que la inversió ha estat possible gràcies a la bona gestió que durant aquesta legislatura s'ha dut a terme per Ports de Balears, que s'ha traduït en el conjunt de l'arxipèlag balear en una inversió de més de 40 milions d'euros.