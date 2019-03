Busquets acusa el PP d'estar "desconnectat de la realitat" i de no tenir "cap tipus de projecte turístic"

Publicado 12/3/2019 16:43:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Març (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Govern i consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets, ha acusat el PP d'estar "totalment desconnectat de la realitat" i de no tenir "cap tipus de projecte turístic".

"Tenim previsions de dades de turisme molt semblants a les de 2018, que no va ser un any inacceptable. Alemanya és un públic molt fidel a les nostres illes amb un 26 per cent de visitants en la temporada d'hivern", ha explicat en el ple d'aquest dimarts.

La consellera ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta del diputat 'popular' Miquel Àngel Jerez sobre com pensa el Govern recuperar la caiguda de turistes alemanys després de les dades derivades de l'última fira turística celebrada a Berlín.

En concret, Jerez ha criticat que Busquets "no faci res davant la previsió de pèrdua de 500.000 turistes aquesta temporada" i ha defensat que "les previsions de reserva del mercat alemany se situen un 13 per cent per sota de l'any passat i això suposa que, si no es recupera, es pot sofrir una baixada de 500.000 turistes".

No obstant això, Busquets ha assegurat desconèixer "d'on ha tret el PP aquestes dades" i ha insistit que els turistes alemanys són "un públic que gaudeix de les Illes, de la naturalesa, de la gastronomia i de la seva cultura", remarcant que l'assistència del Govern en la ITB de Berlín ha aconseguit "uns bons resultats".

"Aquest Govern ha fet una promoció de campanya per allargar la temporada, que ha tingut molt bona resposta, treballant per una temporada que dura de gener a desembre", ha conclòs.