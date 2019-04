CCOO, UGT i USO convoquen concentracions a Palma i Marratxí per la millora laboral en residències privades d'ancians

Publicado 8/4/2019 12:55:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats CCOO, UGT i USO han convocat concentracions a Palma i Marratxí per reivindicar millores laborals per als treballadors de les residències privades per a la tercera edat.

Aquest dijous tindrà lloc una primera concentració enfront de la residència de Can Carbonell de Marratxí de 13.00 a 15.30 hores, i el dimarts 23 d'abril s'ha convocat una altra de 18.00 a 20.00 hores a la Plaça d'Espanya de Palma.

En un comunicat, els sindicats han reclamat "un salari digne" per als treballadors de les residències, que "reflecteixi la importància" de la seva tasca. "El nostre salari base no arriba ni a mileurista", han denunciat.

També consideren necessari regular les càrregues de treball i la ràtio de personal per "poder oferir unes cures més humanes i més dignes" als residents i entenen que "les mesures per pal·liar la fugida de personal a altres llocs de treball que han pres algunes empreses dels grans grups empresarials no són efectives, discriminen a gran part de la plantilla i no donen resposta a la problemàtica de base".

A més, han criticat que a Balears, les residències amb places concertades "són les que més cobren per plaça i dia" però "no repercuteixen en els seus treballadors els seus beneficis".

Per això, els sindicats han fet una crida als treballadors del sector, especialment als de dues grans empreses -Domusvi i Grup 5- i a familiars de residents a secundar les concentracions.