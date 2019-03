La CEOE considera que el descompte del 75% per a residents "fomenta el trànsit aeri" i afavoreix "la connectivitat"

Publicado 21/3/2019 17:35:23 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha considerat aquest dijous que el descompte del 75 per cent per a residents "fomenta el trànsit aeri" i afavoreix "la connectivitat".

"No obstant això, la gestió i aplicació d'aquest sistema de subvencions ha de ser àgil, flexible i fàcil tant per a les companyies aèries, que actuen com a intermediàries, com para els seus beneficiaris, i ha de prendre en consideració els costos de gestió que suposen per a les companyies aèries", han advertit.

En matèria de reducció d'emissions de l'aviació, la CEOE considera que el Govern ha de recolzar i intensificar els seus esforços a Europa per a la implementació de l'acord global de comerç d'emissions aconseguit en el si de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) a partir de 2020, "promovent-se així mateix l'adhesió de nous estats a aquest acord global i evitant-se la doble regulació de les emissions de vols internacionals a través d'esquemes nacionals o regionals".

En referència a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit) i, tenint en compte que aquest és el principal mercat per als aeroports espanyols, insta a aconseguir un acord que possibiliti mantenir la connectivitat aèria o en la mesura del possible un acord de cels oberts "per evitar qualsevol restricció o limitació a l'actual marc jurídic de l'aviació comercial".

La passada Junta Directiva de CEOE ha aprovat el document 'El sector aeri: aportació a l'economia espanyola i propostes per a la millora de la seva competitivitat', elaborat pel seu consell del transport i la logística amb l'objectiu de donar a conèixer la rellevància del transport aeri per a l'economia espanyola i definir les principals mesures que han de ser adoptades per aconseguir un sector més competitiu.

La CEOE planteja reduir les càrregues reguladores que afecten la competitivitat del transport aeri respecte als operadors d'altres països, així com respecte a altres mitjans de transport, "cercant-se l'equilibri adequat entre la protecció dels interessos públics i les condicions necessàries per salvaguardar aquesta competitivitat".

També insta al fet que els plans directors dels aeroports ofereixin "una resposta adequada" als reptes del creixement de nombre de passatgers i els plans d'expansió de les companyies mitjançant "inversions racionals" dirigides principalment a solucionar possibles problemes de capacitat, "sempre sota criteris d'eficiència".

Així, planteja seguir apostant per tecnologies innovadores que permetin processos cada vegada més automatitzats, que millorin la qualitat del servei i l'experiència de l'usuari i avançar cap a un disseny i gestió de l'espai aeri eficient, mitjançant la consecució, a nivell nacional, dels objectius del 'Cel Únic Europeu'.

"En tot cas, mantenir la competitivitat de les tarifes aeroportuàries i de navegació és clau per al sector aeri espanyol", assegura l'informe de la Confederació, que considera que s'ha d'avançar en la liberalització de les torres i centres de control i garantir la continuïtat dels serveis, adoptant-se mesurades per pal·liar les conseqüències del cessament d'activitat de controladors aeris en períodes de vaga.

En matèria de seguretat operativa, si bé s'aprecien millores en el funcionament de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) en els últims anys, la CEOE creu necessari seguir agilitant la seva activitat per prestar un servei de qualitat, d'acord amb les prestacions als països del nostre entorn. "Els retards en la concessió de permisos o aprovacions suposen un agracio operatiu i econòmic", alerta l'informe.

REVISIÓ DEL REGLAMENT SOBRE COMPENSACIÓ

En línia del que dimecres passat sol·licitava l'Associació de Línies Aèries (ALA), el document de la CEOE considera necessari analitzar la possible revisió del Reglament Europeu 261/2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers en cas de denegació d'embarqui, de cancel·lació o gran retard dels vols.

"La revisió ha de tenir per objectiu aconseguir un equilibri entre la salvaguarda dels drets dels passatgers i la prestació del servei de transport aeri, subjecte a nombrosos factors externs i aliens moltes vegades al control de les aerolínies", assenyala.

En opinió de la CEOE l'impuls i foment de la intermodalidad serien fonamentals per a la competitivitat de la nostra economia. "En aquest sentit, és necessari analitzar al més aviat possible la viabilitat de la connexió de la xarxa d'Alta Velocitat amb els aeroports de Barcelona-El Prat i Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la qual cosa permetrà la seva equiparació respecte a grans aeroports europeus", suggereix.

Respecte a la càrrega, insta l'impuls del transport aeri de mercaderies al nostre país perquè Espanya es posicioni com a node privilegiat en el trànsit internacional "i aprofitant la seva posició geogràfica i l'elevat nombre de connexions amb Amèrica, pugui servir com a centre d'interconnexió privilegiat entre Amèrica i Àsia".