Cladera veu "clarament insuficient" la inversió real de l'Estat a Balears i reivindica que hauria d'estar en la mitjana

Publicado 14/1/2019 15:29:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, veu "clarament insuficient" la inversió de 152,03 milions d'euros per 2019 d'inversió real de l'Estat en Balears --segons consta en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest exercici-- i que suposa un 11,45 per cent menys que l'any passat, i ha reivindicat que les Illes haurien d'estar en la mitjana pressupostària.

Així ho ha expressat Cladera aquest dimarts en declaracions als mitjans després de conèixer-se les xifres dels PGE on, en aquest sentit, ha criticat que la inversió suposa un 1,2 per cent del total "quan Balears contribueix en un 1,2 per cent del Producte Interior Brut (PIB), dins del territori nacional, i en termes de població contribueix en un 2,4 per cent" i, així mateix, ha dit que la inversió "ja era insuficient en 2018 i ara es torna a baixar".