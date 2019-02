Comença el procés per definir el pla de recursos naturals de s'Albufera

Publicado 20/2/2019 17:00:27 CET

L'esborrany preveu una ampliació del Parc de 417 hectàrees, que, sumades a les actuals, sumaran un total de 2.059 hectàrees

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciat aquest dimecres una ronda de contactes amb els actors implicats en la redacció del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca en el marc del procés de participació pública, que culminarà amb l'aprovació d'un decret.

Els primers a conèixer l'esborrany elaborat per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca han estat els ajuntaments d'Alcúdia, Muro i sa Pobla i les associacions de caçadors d'aquestes tres localitats.

Des d'aquest departament de l'Executiu autonòmic, han explicat que en les properes setmanes, es mantindran trobades amb representants de les diferents entitats i/o associacions interessades.

L'esborrany preveu una ampliació del Parc de 417 hectàrees (ha), que, sumades a les actuals, comportaran un total de 2.059 ha, i incorpora, per primera vegada a Balears, una Zona Perifèrica de Protecció (ZEP), així com corredors ecològics que quedaran regulats pel PORN però no formaran part del Parc Natural.

S'Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de Balears i, el 1988, es va convertir en el primer Parc Natural de l'arxipèlag. Fins a l'any següent no es va aprovar la Llei que regula els PORN i per això s'Albufera manca d'aquest pla.

El PORN intenta respondre als grans desafiaments de s'Albufera. El principal, segons coincideixen tots els estudis que s'han realitzat, és la creixent salinització. Per això el PORN preveu l'ampliació del Parc Natural, incorporant-hi àmplies superfícies contigües de zona humida, en gran part parcel·les abandonades.

D'aquesta manera, els límits del Parc Natural coincidiran amb la zona humida real. També s'incorporen la zona de Son Bosc, un objectiu que s'ha perseguit des de gairebé la mateixa declaració del Parc Natural, i la Platja des Comú, una mesura fonamental per restaurar el sistema platja-duna, un ecosistema fràgil, degradat i excepcional. Fins ara, solament havia protegit el sistema dunar.

Tota la zona ampliada quedarà sota la figura d'ús compatible. Així doncs, els objectius de conservació ambiental seran compatibles amb el manteniment dels usos agraris, forestals, ramaders i cinegètics, així com amb certes infraestructures i usos recreatius. La platja tindrà la catalogació d'ús limitat admetent l'ús públic, sempre que sigui compatible amb la conservació de l'espai natural.

GESTIÓ HÍDRICA I PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES

Des de la Conselleria, han explicat que la gestió hídrica i la protecció de la qualitat i el volum de les aigües que arriben a s'Albufera són un dels objectius principals del PORN. Per aquest motiu, els tècnics han optat per la delimitació de la ZEP i dels corredors ecològics que, malgrat no formar part del Parc Natural, quedaran regulats pel PORN.

Des del Govern consideren la redacció del PORN com una fita indispensable per aconseguir la pervivència d'aquesta zona humida i, al mateix temps, assegurar la preservació dels hàbitats i espècies.