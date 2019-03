La comissió del projecte 'Eivissa intel·ligent i sostenible' manté que la seva licitació serà d'aquí a un any

Publicado 12/3/2019 16:45:49 CET

La comissió de seguiment del projecte 'Eivissa intel·ligent i sostenible' s'ha reunit aquest dimarts per primera vegada, segons ha informat el Consell d'Eivissa que finança la iniciativa al costat del Ministeri d'Economia i Empresa amb el suport de la Unió Europea. En un any, es licitaran les obres per implementar el projecte en uns dos anys.

La comissió celebrarà entre dues i tres reunions anuals, segons ha explicat la institució. Representants de Red.es, així com tècnics i la vicepresidenta primera del Consell, Viviana de Sans, han participat en la reunió, que suposa l'inici del projecte que té un pressupost de 6 milions d'euros.

De Sans ha explicat que la iniciativa és "molt ambiciosa" i el Ministeri i la UE "han apostat per Eivissa". "Ara és moment de retornar-los la confiança, treballar de manera seriosa i implementar aquest projecte que convertirà Eivissa en un exemple mundial de gestió intel·ligent de serveis públics gràcies a l'aplicació de noves tecnologies, beneficiant als ciutadans amb una Eivissa més segura i eficient", ha dit.

En la reunió d'aquest dimarts s'han acordat accions sobre la difusió del projecte i les obligacions de les parts implicades en relació a la gestió dels fons Feder de la UE. També ha quedat establert com es realitzaran les avaluacions d'execució del projecte i les seves condicions econòmiques. A més, s'han fixat diferents passos per licitar i executar el projecte i les dates de la seva exposició pública.