Company assegura que és "moment de refer-se" i "sortir a la plaça a torejar" en les eleccions del 26

Publicado 14/5/2019 16:40:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha assegurat aquest dimarts que, després de passar-ho "una miqueta malament" a les eleccions generals del 28 d'abril, ara és "moment de refer-se" i "sortir a la plaça a torejar" en els comicis autonòmics, municipals i europeus del 26 de maig.

"Vull agrair a Pablo Casado que estigui aquí perquè per nosaltres sempre suposa un suport boníssim i imprescindible que vinguis", ha explicat en un acte del PP a Palma, al que ha afegit que el PP "ja està en la lluita".

Així mateix, Company ha parlat de diverses qüestions com és el turisme a Balears, per assenyalar que "aquest Govern s'ha caracteritzat per no ser contundent defensant" aquest sector i per ser "tebi enfront de grups que s'han manifestat en contra del turisme".

Per això, ha lamentat que el Govern hagi "mirat cap a un altre costat" davant "aquesta turismofòbia practicada per uns pocs" i ha assenyalat que el PP "no ho pot consentir" perquè para ells és un sector "fonamental".

"Volem un turisme que ajudi a desestacionalitzar però també un turisme de tota la vida, de sol i platja, perquè moltes vegades es demonitza però la gent ve per ell i hem d'aconseguir que cada vegada sigui millor i tingui un nivell més alt", ha remarcat.

En aquesta línia, ha insistit que al PP "se l'acusa de parlar molt d'economia" però, a parer seu, "parlar d'economia és parlar d'ocupació i si a Balears baixa un 20 per cent el turisme hi haurà menys gent treballant i més gent amb necessitats".

Company ha lamentat que "els governs d'esquerres no entenguin això i es dediquin a prohibir" en lloc de "potenciar, incentivar i donar llibertat a la gent perquè pugui desenvolupar els seus negocis i projectes professionals".

BINOMI TURISME-ESPORT

Referent a això, ha defensat el binomi turisme-esport com a "eix fonamental" i com a part de la seva propera acció de govern ja que "a Balears hi ha esportistes d'altíssim nivell i l'esquerra posa moltes traves" quan es proposen mesures com la creació de l'acadèmia de Rafa Nadal.

"Aquest binomi per a nosaltres és boníssim i cal potenciar-ho, igual que el de la cultura perquè volem ser capital europea de la cultura i ho aconseguirem amb tota seguretat quan Mateu Isern sigui alcalde de Palma", ha afegit.

Finalment, ha demanat a Casado que reclami des de Madrid un Règim Especial de Balears (REB) que no sigui "un enganyabadocs" com l'aprovat com a resultat de les negociacions entre els actuals executius balear i central.

"T'agrairia que siguem molt clars en tot el que és el finançament a Balears i que el REB compensi els efectes negatius de la insularitat", ha explicat, al que ha afegit que "invertir a Balears a través del REB és una bona inversió per a Espanya".