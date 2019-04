Company crida la lectura "en un sentit ampli de gèneres i llengües" durant el Dia del Llibre

Publicado 23/4/2019 14:41:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Govern, Biel Company, ha cridat la lectura "en un sentit ampli de gèneres i llengües" durant la seva visita a la Fira del Llibre de Palma amb motiu del Dia del Llibre i ha argumentat que "vol enviar aquest missatge perquè hi ha poca cultura i tradició de llegir".

"Tenir un llibre entre les mans és una cosa que no hauria de perdre's mai i, per això, hem de seguir ensenyant-ho als nens, per avivar la cultura", ha explicat en declaracions als mitjans aquest dimarts.

Per la seva banda, la candidata del PP al Congrés, Margalida Prohens, ha assegurat que la cultura "serà un valor segur" de Company i del candidat 'popular' al Govern central, Pablo Casado, recordant que "la cultura és patrimoni de tots, no d'una ideologia o d'un partit polític" i que aquesta "permet avançar com a societat"

Així mateix, ha subratllat que a Balears és "important integrar la cultura i el turisme en un binomi" i que aquest sector "es pugui convertir en un punt d'atracció per al turisme de qualitat".