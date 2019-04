Company: "Si algú va perdre el debat de RTVE aquest va ser Sánchez amb una fatxenderia que no és pròpia d'un president"

Publicado 23/4/2019 14:41:40 CET

"Va quedar clar que el tàndem Casado i Rivera va guanyar de molt a l'esquerra", ha assegurat Company

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Govern, Biel Company, ha considerat aquest dilluns que "si algú va perdre el debat de RTVE aquest va ser Sánchez i de forma claríssima" perquè "estava incòmode, fora de joc en molts casos i amb una fatxenderia que no és pròpia d'un president del Govern", en relació a l'actitud del president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, durant el debat a quatre amb els líders del PP, Cs i Podem emès per RTVE.

Així s'ha manifestat Company preguntat per aquest debat durant la seva visita a la Fira del Llibre a Palma, on, en aquest sentit, ha afegit que "va quedar clar que el tàndem Casat i Rivera va guanyar de molt a l'esquerra" i, en termes més específics, ha sostingut que el candidat de Cs al Govern, Albert Rivera, es va mostrar "molt incisiu" i el del PP, Pablo Casado, "ja va actuar com un president, exposant temes i no entrant en discussions estèrils" que, al seu judici, "tant li agraden a l'esquerra" i "només porten a la confrontació".

Així mateix, preguntat per "la falta del factor de la insularitat durant el debat", Company ha apuntat que "estava molt estructurat i amb límits de minuts tan clars que era complicat aprofundir en molts temes", "ja ens agradaria que s'hagués parlat del Règim Especial per a Balears (REB)" però "som conscients que és normal que no surti".

No obstant, ha assegurat que des del PP "estan pendents" i "treballaran en això" i ha recordat que Casado es va comprometre a "dotar de diners el REB, "cosa que Sánchez no ha fet".