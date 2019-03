El Consell Assessor Territorial a Balears es reuneix per analitzar el nou Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank

Publicado 12/3/2019 17:56:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell Assessor Territorial de CaixaBank a Balears s'ha reunit aquest dimarts a Palma en una trobada quan es compleixen ja cinc anys de la seva posada en funcionament amb l'objectiu d'analitzar el nou Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank.

Segons ha informat CaixaBank en un comunicat, la reunió, celebrada a la seu de la Direcció territorial de CaixaBank a Palma, ha estat presidida per José Francisco Conrado de Vilallonga, president d'aquest òrgan consultiu, i ha comptat amb la intervenció de Juan Alcaraz, director general de CaixaBank, i María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank a Balears, i la resta de membres del Consell.

El Consell Assessor està presidit per Francisco José Conrado de Vilallonga i compta amb els següent membres: Encarna Piñero, consellera delegada del Grup Piñero; Corinna Graf, CEO de Port Punta Portals; Juan Manuel Costa, director i fundador de Grup Paya Hotels i president de la Cambra de comerç d'Eivissa i Formentera; i José Díaz Muntanyès, CEO d'Hotels Atriem, Carmen Matutes, subdirectora general de Palladium Hotel Group; Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB); Maria Antònia Llull, vicepresidenta d'Hipotels; Magdalena Pons, directora de Pons Quintana; Montse Mas, sòcia directora de Garrigues; Carmen Planas, presidenta de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB); i Sebastián Escarrer, conseller de Meliá Hotels International.

Durant la trobada, s'ha analitzat el Pla Estratègic 2019-2021, fet públic a Londres a finals de novembre per Jordi Gual, president de CaixaBank, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar.

A més, s'ha presentat el nou lema de l'entitat, 'Escoltar, Parlar, Fer', que reflecteix una forma diferent de fer banca fomentant la proximitat, el diàleg i el compromís amb la societat.

Els membres del Consell també han pogut conèixer les principals línies del Pla de Responsabilitat Social Corporativa de CaixaBank, que prioritza la inclusió financera, l'acció social o el foment de la cultura financera a través de les seves polítiques d'ajuda als problemes socials més urgents com l'habitatge, el foment de l'estalvi i la previsió o l'impuls als microcrèdits a través de MicroBank, referent europeu en microfinanzas.

Una altra de les qüestions més específiques de l'entitat que han cobrat pes durant la reunió, conscients de l'actual preferència majoritària per l'omnicanalidad, és l'aposta per intensificar el model d'atenció remota i digital inTouch de CaixaBank.

La iniciativa, dirigida a clients que usen preferentment les noves tecnologies per relacionar-se amb l'entitat, aposta per un model que integra les noves eines de comunicació amb la relació de confiança que proporciona un gestor expert, format per resoldre consultes dels clients a través de tot tipus de canals remots.

D'altra banda, han analitzat els pressupostos que ha destinat l'Obra Social a les Illes durant 2018 i promovent activitats a través de les pròpies de la xarxa de CaixaBank a Balears els qui articulen unes ajudes que repercuteixen de forma directa en el teixit social local.