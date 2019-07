Constituïdes les comissions del Parlament, entre elles la nova Comissió de Participació Ciutadana

Publicado 11/7/2019 16:57:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear ha constituït aquest dijous, després del ple d'obertura de la X legislatura, les seves 14 comissions permanents, entre elles la nova Comissió de Participació Ciutadana, a més de la Diputació Permanent.

La Comissió de Participació Ciutadana és una novetat d'aquesta legislatura, ja que es va crear amb la reforma del reglament de la Càmera aprovada al març d'aquest any.

Com ha recordat el president del Parlament, Vicenç Thomàs, al seu discurs en el ple, aquesta Comissió permetrà que siguin escoltades "les persones o entitats preocupades per l'interès general o per les iniciatives legislatives" que tramiti el Parlament.

Les sessions d'aquesta comissió seran públiques i les seves conclusions no són vinculants. A diferència d'altres Comissions, està presidida per la Mesa del Parlament.

La Comissió de Participació Ciutadana ha estat la darrera a onstituir-se abans de la Diputació Permanent. Abans ho han fet, en aquest ordre, la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals; d'Hisenda i Pressupostos; Medi ambient i Ordenació Territorial; Turisme; Economia; Assumptes Socials, Igualtat i Drets Humans; Cultura, Educació i Esports; Salut; del Reglament; de l'Estatut dels Diputats; de Peticions; d'Assumptes Europeus; i de Control Parlamentari sobre IB3.