Convoquen la vaga de 24 hores de neteja de l'Aeroport de Palma per als dies 17 i 21 d'abril

Publicado 19/3/2019 16:47:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Independent de Treballadors i Empleats de Balears (Siteib), amb presència majoritària en el Comitè d'empresa de la UTE Aeropalma Urbaser-Sirsa, ha convocat vaga de 24 hores per als dies 17 i 21 d'abril en senyal de protesta per les condicions dels treballadors que presten servei per a la UTE que neteja la terminal de l'Aeroport de Palma.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, el preavís de vaga, presentat la setmana passada davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge de Balears (Tamib) indica com a motius de vaga que el passat 16 de maig de 2018 tots els treballadors de la neteja Aena-Terminal van passar subrogats a la mercantil UTE Urbaser-Sirsa, després d'haver resultat aquesta última nova adjudicatària del contracte per a la neteja i manteniment de les referides dependències.

"Existeixen avui dia treballadors amb incidències de nòmines, descomptant sempre import econòmic dels diferents conceptes salarials consolidats, amb els greus problemes que això comporta a cada treballador", han lamentat, al que han afegit que "la plantilla de l'Aeroport ha anat minvant en els últims anys, i l'empresa actual no fa res per contractar el personal necessari per realitzar el servei de neteja en condicions òptimes".

Per això, la vaga té com a objectiu que "l'empresa contracti el personal suficient per evitar les contínues i excessives sobrecàrregues de treball, 75 per cent de personal fix tot l'any i 75 per cent de personal fix discontinu en temporada d'estiu".