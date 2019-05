Cort aprova el conveni per concedir una ajuda de 500.000 euros per a rehabilitació de l'Estadi Balear

Publicado 22/5/2019 12:46:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres el conveni per concedir una subvenció de 500.000 euros a la Fundació Atlètic Balears per a treballs de rehabilitació a l'Estadi Balear.

Així ho ha anunciat la portaveu de l'equip de govern i regidora d'Esports, Susanna Moll, durant la roda de premsa posterior a la reunió de la Junta. Aquest punt ha entrat d'urgència en l'ordre del dia de l'última sessió de la Junta de Govern abans de les eleccions municipals.

Moll ha explicat que la subvenció es concedeix de forma directa a la Fundació i que els fons provenen del fons de capitalitat. L'ajuda està destinada a renovar la gespa i la il·luminació de l'estadi.

La regidora ha recalcat que aquest equipament es troba en "molt males condicions" i que "com a ciutat" no volen "tenir un estadi tan degradat, que a més pot suposar un perill per a les persones". Així, ha subratllat la importància d'aquest treball per a "els barris confrontants".

Cort ja va informar d'aquesta ajuda al novembre de 2018 i ara es farà efectiva. D'altra banda, la portaveu municipal ha aprofitat la roda de premsa per acomiadar-se dels periodistes i agrair-los-hi la seva tasca.