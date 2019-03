Cort celebrarà el 28 de març una consulta entre el sector del taxi per conèixer la seva opinió de tres qüestions

Publicado 19/3/2019 16:34:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

L'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma durà a terme el 28 de març una consulta entre el sector del taxi per conèixer la seva opinió en relació a la representativitat de les entitats que integren el teixit associatiu del món del taxi, la postura sobre la implantació d'una nova aplicació mòbil de gestió de serveis del taxi i l'opinió sobre l'oportunitat d'implantar, de manera obligatòria, una uniformitat als conductors de vehicles d'autotaxi.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la consulta es va proposar durant l'última Comissió de Seguiment del Taxi, que va tenir lloc el 5 de febrer, i podran participar els titulars de les llicències.

"L'objectiu de la proposta és conèixer l'opinió del sector del taxi per poder programar les decisions que s'hagin de prendre en un futur per seguir millorant la qualitat del servei públic que es presta a la ciutadania, un servei essencial per entendre i completar la mobilitat a Palma", ha explicat el regidor de Mobilitat, Joan Ferrer.

El regidor es va comprometre davant la Comissió de Seguiment del Taxi a convocar la consulta perquè els titulars de les llicències poguessin opinar sobre les tres qüestions. La jornada de votació se celebrarà el 28 de març entre les 08.30 hores i les 18.30 hores.