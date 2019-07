Cort encara "no té cap constància" de l'organització d'una correguda de bous a l'agost

Publicado 16/7/2019 15:29:42 CET

Si es produís la correguda, Cort "inspeccionarà" que es compleixin tots els requisits de la Llei de toros 'a la balear'

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha explicat en roda de premsa aquest dimarts que l'Ajuntament de Palma encara "no té cap constància" de l'organització d'una correguda de bous l'agost vinent a la ciutat.

Truyol ha recordat que la plaça de bous de Palma té una llicència d'activitat permanent, per la qual cosa el promotor no necessita demanar una autorització específica però sí que ha de presentar una 'Declaració responsable' al Consistori, informant del compliment de la Llei de regulació de les corregudes de bous i de protecció dels animals, coneguda com a Llei de toros 'a la balear'.

En aquest sentit, la regidora ha sostingut que si reben aquesta declaració "activaran totes les institucions públiques" per dur a terme una "inspecció" i que es contemplin tots els requisits de la Llei de bous 'a la balear', entre els quals ha destacat, per exemple, el control antidopatge, l'entrada de menors prohibida i una ambulància per cada 1.000 espectadors, entre uns altres.

"LA TORTURA MAI NO POT SER CULTURA"

D'altra banda, Truyol ha demanat a l'Estat que elimini la Declaració d'Interès Cultural (BIC) a les corregudes de bous, ja que és una "aberració en ple segle XXI" i ha sostingut que "la tortura mai no pot ser cultura".

"Cal abolir-les, com s'ha fet en molts altres llocs, si volem dir-nos societat moderna en favor dels drets de les persones i dels animals", ha conclòs Truyol.