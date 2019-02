Cort segueix aquest dimecres amb el procés de desmantellament de Son Banya amb l'execució de les dues ordres previstes

Publicado 20/2/2019 16:40:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha continuat durant el matí d'aquest dimecres amb el procés de desmantellament del poblat de Son Banya amb l'execució de les dues ordres de desmantellament previstes per a aquesta jornada.

Segons ha informat Cort en un comunicat, tal com estava previst, únicament s'ha derrocat un d'aquests dos habitatges situat al carrer Tres del poblat, a l'espera de cercar una solució habitacional per a la família afectada. L'altra casa, que s'utilitzava com a botiga, ha estat desmuntada i derrocada.

La setmana que ve continuarà el procés de desmantellament del poblat. Així mateix, està previst que a finals de març finalitzi el projecte de demolició dels 45 habitatges corresponents a la primera fase del procés, de les quals ja han estat desmantellats un total de 21.