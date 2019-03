Cultura destina 20.000 euros a ayudas para congresos y actividades formativas y culturales en la Universidad

Publicado 25/3/2019 13:34:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Universitat ha destinat 20.000 euros a ajudes per a actuacions de política estratègica a la vida universitària amb l'objectiu de fomentar activitats com a congressos, conferències o activitats formatives, informatives i culturals, amb un màxim de 1.500 euros per activitat i sempre que aquestes no tinguin una finalitat lucrativa.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, aquest dilluns s'ha obert el termini d'inscripcions per a presentar sol·licituds per a la nova convocatòria d'ajudes, que Cultura ha tret "conscient de l'evolució del paper que ha de desenvolupar la universitat i de la necessitat de trobar un equilibri entre les tres missions".

A més, han recordat que no es consideren activitats subvencionables els projectes d'activitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o activitats similars. En aquest sentit, queden excloses expressament d'aquesta convocatòria la publicació de llibres d'actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars i la reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l'entitat sol·licitant.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins de l'Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol del segle XXI, liderada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, que estableix com a tercera missió de la universitat, a més de l'ensenyament i la recerca, la transferència del coneixement, el compromís social, els serveis a la comunitat i la col·laboració amb altres institucions.