Demanen quatre anys de presó a un home per vendre droga al detall a Magaluf

Publicado 23/4/2019 14:24:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia ha mantingut la seva petició de quatre anys de presó per a un home per vendre droga al detall a Magaluf (Calvià). Durant el judici, l'acusat ha assenyalat que no era ell qui tenia la droga si no un "paisà" seu al que no coneixia de res. "Jo només venia ulleres i gorres", ha remarcat.

Al judici, que ha tingut lloc aquest dimarts en l'Audiència Provincial de Balears, el processat ha negat tots els fets, que van tenir lloc a l'agost de 2017, i ha sostingut que l'acusació és "falsa".

En concret, la Guàrdia Civil el va detenir perquè, segons han explicat dos agents aquest dimarts, van veure com feia una "passada" de droga a un turista. Posteriorment, han assenyalat que el van interceptar i van veure com s'intentava desfer d'una bossa que contenia al seu interior vuit bossetes de cocaïna i altres vuit de cànnabis.

Tots dos han coincidit en gran part però hi ha hagut algunes diferències en el relat de com l'home es desfeia de la droga. Un ha fet un gest de llançament cap a endavant i l'altre ha dit que la va tirar cap a enrere amb la mà esquerra.

Davant això, la Fiscalia ha elevat a conclusions definitives la seva petició de condemna de quatre anys de presó i la defensa ha sol·licitat l'absolució perquè considera que "no queda acreditat al cent per cent" que fos el seu client el que tirés la droga.