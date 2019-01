Descendeixen en un 25% els joves que ni estudien ni treballen a Balears

Publicado 29/1/2019 19:02:11 CET

Descendeixen en un 24,86 per cent els joves d'entre 19 i 29 anys que ni estudien ni treballen, 'ni-nis', a Balears el 2018, segons les dades que recull l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'INE corresponent al quart trimestre del passat exercici.

D'altra banda, per la qual cosa respecta abandó escolar primerenc --joves d'entre 18 a 24 anys que té com a màxim el títol d'ensenyament secundari obligatori-- es va situar en 2017 en el 26,5 per cent, sent tres desenes menor que l'any anterior, segons les anàlisis elaborades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional de les variables educatives de l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística.

XIFRES ESTATALS

En termes més generals, l'any va tancar amb 1,013 milions de 'ni-nis', la qual cosa suposa un descens del 6,1 per cent respecte a l'any anterior i la xifra més baixa el segon trimestre de 2007, quan el nombre de 'ni-nis' va ser lleugerament inferior (1,008 milions).

Aquestes estadístiques es recullen des de 2005 i, tenint en compte tota la sèrie, la dada del quart trimestre de 2018 és el segon millor de la història, només per darrere de l'esmentat segon trimestre de 2007. Els joves 'ni-nis' van arribar a ser prop d'1,6 milions a la fi de 2012, encara que el major bec es va registrar en el tercer trimestre de 2009, quan es van aconseguir els 1,9 milions.

Si es compara per comunitats, en el quart trimestre de 2018 va ser el País Basc la regió en la qual més va augmentar el nombre de 'ni-nis', amb un 8,7% més que en el mateix trimestre de 2017. També van augmentar a Castella i Lleó (8,76%), Catalunya (3,2%), La Rioja (1,72%), Cantàbria (1,16%) i Canàries (0,77%).

Per contra, els 'ni-nis' descendeixen, a part de Balears, a Ceuta i Melilla (-28,57%), Navarra (28,46%), Castella-la Manxa (-16,03%), Galícia (-12,5%), Andalusia (-12,24%), Astúries (-9,71%), Comunitat Valenciana (-6,86%), Múrcia (-1,16%), Madrid (-0,97%) i Extremadura (-0,58%). A Aragó la xifra és pràcticament la mateixa.

ELS 'SÍ-SÍ' TORNEN A CRÉIXER

L'INE també recull dades sobre el nombre de joves d'entre 16 i 29 anys que estudien i treballen, també coneguts com a joves 'sí-sí', en contraposició als 'ni-nis'. Durant la crisi, el nombre d'aquests joves va descendir.

Si s'observa la comparació dels quarts trimestres entre 2005 i 2018, en 2014 aquest nombre va caure fins als 564.000 joves. No obstant això, en el quart trimestre de 2018 van augmentar un 16%, fins als 714.500. Encara així, la xifra segueix lluny de les registrades el 2005, any en el qual els 'sí-sí' superaven la xifra d'1,1 milions de persones.

L'abandó escolar primerenc a Espanya va descendir al 17,9% en 2018, la xifra més baixa de l'última dècada.

ABANDONO ESCOLAR

L'abandó escolar primerenc --joves d'entre 18 a 24 anys que té com a màxim el títol d'ensenyament secundari obligatori-- es va situar en 2018 en el 17,9%, la xifra més baixa de l'última dècada.

Per comunitats autònomes, País Basc (6,9%) i Cantàbria (9,8%) són les que registren les taxes d'abandó escolar més baixes d'Espanya. Per contra, Andalusia (24,4%) i Regió de Múrcia (24,1%) són les que tenen un percentatge més alt.

Aquesta xifra suposa 0,33 punts menys respecte a 2017, i confirma el descens progressiu d'aquesta taxa des de 2008. Segons l'estudi elaborat pel Ministeri, aquest descens de l'abandó escolar primerenc registrat en els últims deu anys es deu, principalment, a l'increment de la població que ha completat la segona etapa d'Educació Secundària a Espanya en aquest període (un augment de 12,5 punts percentuals).