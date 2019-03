Dia de la Dona 2019: actes i recorregut de la manifestació pel 8M a Palma

Actualizado 7/3/2019 19:09:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS)

Palma serà escenari aquest divendres de diverses manifestacions i actes amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona, l'acte central de la qual serà la manifestació unitària a la tarda, que aquest any canvia el seu recorregut.

A les 11.30 hores, els sindicats CCOO i UGT llegiran un manifest a la Plaça de l'Olivar de Palma. Les encarregades seran la secretària d'acció sindical i política social de CCOO, Eva Cerdeiriña, i la secretària d'igualtat i polítiques socials d'UGT, Xisca Garí.

A les 12.00 hores serà la manifestació d'estudiants des de la Plaça de l'Institut Balear -coneguda com la Plaça del Tub-, i a la mateixa hora, les dones periodistes han convocat una concentració a Cort, segons ha informat el Sindicat de Periodistes (SPIB) al seu compte de Twitter.

A les 14.30 hores se celebrarà un esmorzar popular de dones convocat pel Moviment Feminista de Mallorca, que ha animat a les participants a portar el seu menjar en una carmanyola per "compartir i fer vaga de consum". Serà al Parc de la Mar.

A partir de les 17.00 hores, es podrà visitar l'exposició artística 'Dona, art i cultura', organitzada per la Plataforma de Dones Immigrants al Centre Cultural Flassaders. També a les 17.00 hores, Kellys Unió Balear instal·larà una taula informativa a la Plaça d'Espanya.

MANIFESTACIÓ UNITÀRIA PEL 8M

A les 19.00 hores arrencarà a Plaça Espanya la manifestació unitària pel Dia de la Dona, l'acte central del 8M. L'any passat, la manifestació va abarrotar les avingudes de Palma: la Policia Nacional va xifrar l'assistència en 12.500 persones, mentre que la Policia Local apuntava en un tweet a més de 20.000 i fonts de l'organització la situaven entre les 15.000 i 20.000.

La sortida està prevista a les 19.00 hores, per l'Avinguda Joan March en adreça Avinguda Comte de Sallent. Seguiran per Avinguda Alemanya i Avinguda Portugal fins a arribar a Passeig Mallorca, que recorreran fins a girar a la Plaça Porta d'es Camp cap al Parc Sa Feixina, on acabarà la manifestació. Consulta el recorregut en aquest mapa interactiu:

La mobilització implicarà talls de trànsit: ocuparà la calçada d'avingudes en direcció al mar, però els cotxes podran circular pels carrils del sentit oposat. També es tallaran carrers laterals que desemboquen a les avingudes. Els talls començaran les 18.45 hores i els carrers s'aniran reobrint segons passin els manifestants. La previsió és que el circuit estigui de nou obert al trànsit entre les 20.00 i les 20.30 hores.

DIA DE LA DONA 2019: ATURADES I VAGUES A PALMA

En relació a les vagues, hi ha convocada vaga general per part de STEI, CGT i CNT. A més, els sindicats CCOO i UGT han convocat aturades de dues hores a les franges horàries de 12.00 a 14.00 hores per a jornada continuada de matí i jornades partides; de 16.00 a 18.00 hores per a jornada continuada de tarda; i per als torns nocturns, aturades les dues primeres hores de la jornada.

Per la seva banda, Moviment Feminista de Mallorca ha instat "a totes les dones de Mallorca" a secundar una vaga no només laboral i d'estudiants, sinó també de consum i de cures.

El sindicat de funcionaris CSIF també ha convocat concentracions i vagues en torns de matí, de 12.00 hores a 13.00 hores; de tarda, de 15.00 hores a 16.00 hores, i de nit, de 22.00 hores a 23.00 hores.

QUÈ FARAN ELS POLÍTICS?

En relació als càrrecs polítics, molts d'ells -entre ells els membres del Govern- no tindran agenda pública com a gest per recolzar la vaga, encara que sí han confirmat que assistiran a la manifestació de la tarda. L'any passat, la presidenta del Govern, Francina Armengol, va participar en la manifestació, si bé ho va fer encapçalant la delegació socialista. Igualment, el Govern ha celebrat en dijous el Consell de Govern perquè no coincidís amb la vaga feminista.

Altres càrrecs com l'alcalde de Palma, Antoni Noguera; el president del Consell, Miquel Ensenyat; o el president del Parlament, Baltasar Picornell, també han confirmat que aniran a la manifestació.

Per la seva banda, el PP ha anunciat que no assistirà a la manifestació perquè considera que el manifest està "instrumentalitzat políticament" i és "d'esquerra radical", i per tant, "deixa fora a una immensa majoria de dones". Per això, el PP celebrarà un acte propi on es llegirà un altre manifest, assistiran dones del partit i el president, Biel Company, adquirirà "una sèrie de compromisos d'igualtat". Aquest acte tindrà lloc a les 12.30 hores a les escales del Palau March.

EN ALTRES ILLES

Fora de Mallorca, a Menorca es llegirà un manifest en una concentració a la Plaça de la Constitució de Maó a les 12.00 hores, i a les 18.00 hores, al mateix lloc, hi haurà una altra concentració convocada per associacions feministes.

A Eivissa, de 18.00 a 19.00 hores es durà a terme la manifestació pel 8M donis del Parc de la Pau fins a Vara de Rei, on es llegirà un manifest. Les conselleres de Presidència i de Cultura, Pilar Costa i Fanny Tur, es desplaçaran a la illa per assistir a aquesta concentració.