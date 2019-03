Armengol secundarà la vaga del Dia Internacional de la Dona i no tindrà agenda pública aquest divendres

Publicado 5/3/2019 18:00:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, secundarà la vaga d'aquest divendres Dia Internacional de la Dona, 8 de març, i no tindrà agenda pública, si bé l'únic acte al que assistirà és a la manifestació de les 19.00 hores convocada a Plaça Espanya, segons han informat fonts de presidència a Europa Press.

Cal recordar que Armengol, també secretària general del PSIB-PSOE, va assistir a la concentració de l'any passat, que va titllar de "dia històric" i que va valorar com "absolutament massiva".

A més, com va anunciar la portaveu de l'Executiu balear i consellera de Presidència, Pilar Costa, "per facilitar la jornada" d'aquest any, el Consell de Govern s'avançarà al dijous, encara que el Govern "seguirà treballant, però sense agenda pública per fer patent aquest suport".

En aquest sentit, segons han informat des del Govern, cap de les conselleres tindrà agenda pública, "encara que sí que interna", i totes elles assistiran a alguna manifestació, a Mallorca o a Eivissa. La consellera d'Innovació, Investigació i Turisme, Bel Busquets; la de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago; i la de Salut, Patricia Gómez assistiran a la de la tarda a Palma, mentre que la d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, anirà a la concentració del matí i també a la de la tarda.

Per la seva banda, Costa i la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, es desplaçaran fins a Eivissa per assistir a la concentració al parc de la Pau a les 18.00 hores.

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, farà "una vaga solidària", que consisteix a treballar perquè les dones del seu equip de govern municipal puguin fer-la, i, així mateix, assistirà a la concentració de la tarda a plaça Espanya.

En aquest sentit, les dones de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma --regidores, coordinadores generals i portaveu municipals-- van manifestar aquest dilluns la seva adhesió a la vaga convocada per a aquest Dia, amb l'objectiu de, segons la directora general d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Lucía Segura, "defensar el feminisme intereseccional".

En aquesta mateixa línia actuarà el president del Parlament, Baltasar Picornell, qui tampoc farà vaga per facilitar la de les seves companyes i, a més, també anirà a la concentració de la tarda.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez, no tindrà agenda pública i assistirà a aquesta manifestació a títol personal, i el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, farà vaga i assistirà també la concentració.