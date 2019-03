El PP de Balears no anirà a la manifestació del Dia de la Dona pel seu manifest "instrumentalitzat políticament"

Publicado 7/3/2019 12:55:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Març (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del PP en el Parlament, Marga Prohens, ha anunciat aquest dijous que, "encara que els dolgui profundament", els 'populars' de Balears no assistiran aquest divendres a la manifestació del Dia de la Dona a la plaça Espanya, després de conèixer el que manifest "instrumentalitzat políticament" i "d'esquerres radical" que es llegirà i que, al seu judici, "deixa fora a una immensa majoria de dones" que no hi podran anar.

En roda de premsa, Prohens, en aquest sentit, ha sostingut que "li fa un flac favor al moviment feminista" i ha avançat que des de la seva formació faran un acte a les 12.00 hores on es llegirà un manifest propi, i assistiran dones del partit i, així mateix, el líder 'popular', Biel Company, qui adquirirà "una sèrie de compromisos d'igualtat" entre homes i dones com són, per exemple, "la conciliació familiar" i "la bretxa salarial".

Prohens ha afegit que el lloc del seu acte "encara està per determinar" perquè "ha estat improvisat" i ha recordat que des de la seva formació "sempre" han participat "com un més", "manifestant el compromís amb la igualtat real i efectiva de la dona treballadora".

En aquesta línia, ha criticat que la manifestació "intenta etiquetar des d'una ideologia concreta" i, a la seva semblar, "tutela" i "dóna a entendre" que existeixen "bones i dolentes feministes". "És un immens error, les dones no lluitem contra els homes, sinó contra el masclisme i el micromasclisme", ha afegit.

A més, ha dit que de "lliçons d'igualtat, ni una al PP", i ha argumentat que el seu partit va tenir la primera dona al Congrés dels Diputats, la primera presidenta de Comunitat Autònoma i la primera alcaldessa, i, així mateix, ha enumerat algunes de les polítiques impulsades, des de la seva formació, per promocionar aquesta igualtat.

La 'popular' ha conclòs que els protagonistes "no haurien de ser els polítics", sinó totes les dones i també els homes que es vulguin unir per reivindicar la causa.