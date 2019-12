El director de l'Aeroport de Palma assegura que estan "preparats" pel Brexit i els seus "possibles escenaris"

Publicado 13/12/2019 11:43:32 CET

Tomás Melgar insisteix que Son Sant Joan no creixerà en capacitat i avança que instal·laran plaques solars per aconseguir un 40% d'autoproveïment

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El nou director de l'Aeroport de Palma, Tomás Melgar, ha assegurat aquest divendres que la infraestructura està preparada pel 'Brexit' i els seus diferents "possibles escenaris". Entre altres mesures, es reorganitzarà la recollida d'equipatges perquè es faci en una sala única, amb una "solució provisional" inicial per al control de béns en la duana.

Així ho ha indicat en una trobada amb els mitjans en el qual ha insistit que l'Aeroport no creixerà en capacitat, ja que "la societat no ho està demanant", sinó "al contrari". Igualment, ha detallat alguns projectes, com la construcció de nous 'fingers' -que evitaran el desplaçament dels passatgers amb autobús a l'avió- i la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb l'objectiu d'aconseguir un 40 per cent d'energia autoproveïda.