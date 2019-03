Ensenyat anuncia la convocatòria de subvencions 2019-2020 dotada amb 10 milions d'euros per a actuacions municipals

Publicado 19/3/2019 16:29:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El president del Consell, Miquel Ensenyat, ha anunciat aquest dimarts la nova convocatòria de subvencions 2019-2020, dotada amb 10 milions d'euros, per dur a terme actuacions d'inversió de competència municipal i sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, Ensenyat ha donat a conèixer aquesta nova convocatòria acompanyat del conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, durant l'última sessió d'aquest mandat de l'Assemblea d'Alcaldes de Mallorca.

La novetat més destacada d'aquesta nova línia d'ajudes és que un mínim de 15.000 euros del total de la subvenció sol·licitada, per cada ajuntament, ha d'anar destinada a millorar i complimentar les condicions d'accessibilitat universal de les equipacions i edificis públics, preferentment dels parcs infantils, així com dels espais d'ús públic de titularitat municipal.

En aquest sentit, la presidenta de la plataforma social 'Parcs Infantils per totes i tots', Magdalena Fornés, ha aprofitat l'Assemblea per explicar a tots els presents la tasca que desenvolupa la seva organització i per reivindicar la necessitat de crear zones d'esbarjo infantils totalment adaptades.

D'altra banda, durant la sessió, l'alcalde de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, ha sol·licitat ajuda tècnica al Consell i al Govern pel que fa al compliment de la implantació de la xarxa de clavegueram en el municipi en aquelles zones urbanes que no disposin de xarxa de sanejament.

El Secretari General del Consell Econòmic i Social de Balears, Josep Valero González, ha presentat una aplicació sobre dades municipals elaborada conjuntament amb l'Ibestat i l'UNED. Es tracta d'una base de dades on qualsevol usuari pot conèixer la lava bruta de les llars de Balears.

Finalment, el president de Mallorca Rural, Jaume Orell, també ha assistit a la sessió de l'Assemblea per explicar als ajuntaments socis d'aquesta associació les principals novetats.