Ferrer, sorprès per l'obertura del judici pel cas 'Punta Prima', creu que l'empresari cerca "pressionar"

Publicado 26/3/2019 16:23:55 CET

EIVISSA, 26 Març (EUROPA PRESS) -

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha reconegut aquest dimarts que l'obertura del judici pel cas 'Punta Prima' li ha sorprès, després de les sentències favorables a les actuacions del Consell i del posicionament del fiscal de no acusar.

"L'única cosa que cerca Leo Stöber amb les querelles és pressionar per resultar afavorit, però el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals del Parc Natural de Ses Salines prohibeix crear places turístiques en aquell lloc", ha explicat Ferrer.

Ferrer, així com els consellers Bartomeu Escandell i Sonia Cardona i l'ex conseller Josep Mayans hauran de comparèixer davant el jutge pel cas 'Punta Prima' acusats de delictes de prevaricació administrativa, desobediència, falsificació i ocultació de documents i coaccions.

L'advocat defensor, Fernando Mateas, ha declarat en roda de premsa que el Pla Territorial del Consell de Formentera ha superat els filtres del Tribunal de Justícia de Balears i del Suprem i això "que el Consell no ha actuat malament no és una opinió, sinó un fet".

El lletrat ha afegit que l'empresari alemany que va interposar la querella criminal ho va fer una vegada va constatar que els contenciosos administratius són favorables al Consell.

L'empresari va denunciar que amb l'aprovació de les noves Normes Subsidiàries (NNSS) uns terrenys de la seva propietat quedaven com inedificables, malgrat considerar que aquests terrenys tenien uns drets edificatoris reconeguts.

A més, l'advocat dels consellers ha explicat que en l'escrit del fiscal tampoc no es va apreciar cap delicte, assegurant que "aquí l'únic que acusa és el propi Stöber, ja que el fiscal no acusa".

Per Mateas, es tracta "d'un pal" per als polítics acusats, desdramatitzant la situació ja que "anar a judici és un fet mecànic, molt difícil d'evitar i quan es té la raó, no cal tenir por a anar a judici".

Jaume Ferrer ha considerat que se'ls acusa d'un delicte que no han fet per intentar que sí es cometi un a favor de l'empresari i es permeti construir en un espai en el qual no es pot.

Per la seva banda el conseller Bartomeu Escandell ha reiterat que si es veuen en aquesta posició és "per preservar un lloc i limitar la construcció segons el que indiquen les lleis".

També ha declarat que no cal perdre de vista que la decisió d'aplicar a Punta Prima les normatives ambientals existents a través de les Normes Subsidiàries és un tema ja jutjat i que ha superat els filtres del TSJB i del Suprem.