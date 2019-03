Fundació Endesa i l'Ajuntament de Sa Pobla signen un conveni per a la preservació del patrimoni històric

Publicado 12/3/2019 16:38:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundació Endesa i l'Ajuntament de Sa Pobla han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per a la preservació del patrimoni històric i l'intercanvi de documentació digital mitjançant un equip de treball que es formarà per representants d'ambdues parts, ha informat la Fundació en un comunicat.

En termes més concrets, l'objectiu de l'acord és que la Fundació i el Consistori possibilitin la cessió dels respectius arxius històrics perquè puguin ser accessibles en la investigació històrica i científica, mitjançant la digitalització, i també en commemoracions i actes públics de caràcter divulgatiu.

Fundació Endesa és titular d'un fons històric, en el qual es conserven documents, elements tecnològics i audiovisuals que il·lustren el passat social, econòmic i cultural de Balears i, per la seva banda, l'Ajuntament posseeix arxius del passat energètic relacionats amb les empreses històriques que han confluït en l'actual Endesa.

L'equip de treball estarà format per part de la Fundació Endesa, Miguel Marín, i, per part de Sa Pobla, Isabel Crespí. Tots dos analitzaran el fons històric i l'arxiu per determinar "quins són els documents susceptibles de digitalització i quins elements tecnològics poden ser cedits temporalment a l'Ajuntament per a la il·lustració de commemoracions i altres actes públics de caràcter divulgatiu".