El Govern central convocarà la Conferència de Presidents després de les autonòmiques de maig

Euskadi s'incorpora al comitè de seguiment d'aquest fòrum multilateral i només Catalunya es queda al marge: "No és bona notícia", diu Batet

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha assegurat que després de les eleccions autonòmiques de maig i abans de la finalització d'any es convocarà la setena Conferència de Presidents i per a això se celebrarà abans dels comicis una reunió que deixi avançats els temes que es tractaran.

Batet ha presidit una reunió de la comissió de seguiment de la sisena Conferència, celebrada fa ara dos anys, i a la qual han assistit consellers de totes les comunitats menys de Catalunya. "No és una bona notícia", ha dit la ministra sobre aquest tema en roda de premsa posterior. "Són els ciutadans de Catalunya els que es queden sense representació, sense veu en un organisme multilateral tan important", ha afegit.

La Generalitat no va acudir a l'última Conferència que es va celebrar en 2017 amb Mariano Rajoy al capdavant del Govern, com tampoc ho va fer Euskadi. Però l'Executiu d'Iñigo Urkullu ha decidit participar a la reunió d'aquest dimecres representat pel seu portaveu, Josu Erkoreka.

Meritxell Batet ha celebrat la presència del conseller en una trobada convocada per fer balanç d'una reunió a la qual Urkullu no va assistir. En la seva opinió, és "bé" aquesta presència del País Basc per aportar temes de debat i el seu punt de vista, i ha confiat que sigui senyal de la tornada del president basc a la Conferència de Presidents.

La convocatòria d'aquest fòrum multilateral ha estat un compromís del Govern de Pedro Sánchez i una reivindicació que li han plantejat la majoria de presidents autonòmics en la ronda de reunions que ha celebrat amb tots ells.

Batet ha explicat que la propera reunió serà aquest any, però una vegada que es constitueixin els governs autonòmics que surtin de les eleccions de maig. Abans que es dissolguin els parlaments autonòmics per la convocatòria d'aquests comicis, la ministra convocarà de nou als consellers per començar a preparar els temes de la Conferència.

La responsable de Política Territorial ha assegurat que el Govern vol donar naturalitat a aquest fòrum i que les seves reunions puguin ser periòdiques i estables. "Ha de generar-se una dinàmica de debat estable i continuat, que permeti amb absoluta naturalitat abordar també àmbits de desacord", ha subratllat.

De fet, des que en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero va crear i va convocar la primera Conferència, s'han celebrat cinc més (2005, 2007, 2009, 2012 i 2017). És a dir, quatre amb Zapatero i dos amb Mariano Rajoy i amb la participació sempre de tots els presidents autonòmics fins el 2017, quan Catalunya i Euskadi van decidir no acudir.

EL FINANÇAMENT SEGUEIX PENDENT

En la reunió d'avui s'ha fet un repàs del compliment dels 11 acords aconseguits en la Conferència del 17 de gener de 2017. Segons l'informe aprovat avui, "la major part" d'aquests assumptes s'han complert però no així un dels més complexos i que més reclamacions provoca entre les comunitats: la reforma del sistema de finançament.

En la reunió de 2017 es va acordar encarregar a un grup d'experts un treball que servís de punt de partida per reformar el sistema; aquest treball es va realitzar però no va tenir continuïtat en la part política: no hi ha hagut acord dels governs autonòmics en el Consell de Política Fiscal ni plantejat al Congrés una reforma de la llei que sustenta el finançament autonòmic (Lofca).

Batet s'ha limitat avui a assenyalar que "els treballs estan actius" i que es manté aquesta tasca d'"aproximar posicions". Des del Govern s'ha assenyalat ja en diverses ocasions que la reforma quedarà molt probablement per a la propera legislatura.