El Govern no modificarà la indemnització per residència però revisarà "si existeix una mínima irregularitat"

Publicado 13/12/2019 13:32:44 CET

Costa insisteix que "no és un 'plus', sinó una indemnització que, a més, està regulada des de fa 20 anys, en el 2000"

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha informat que l'Executiu autonòmic "no contempla modificar" la indemnització per residència de 22.000 euros anuals que cobren alguns càrrecs que al moment de la seva elecció no es trobaven residint a Mallorca, si bé ha assegurat que es revisarà "si existeix una mínima irregularitat" en algun cas.

En roda de premsa posterior al Consell de Govern i preguntada per aquest tema, Costa ha insistit que "no és un 'plus', sinó una indemnització que, a més, està regulada des de fa 20 anys, en el 2000". Actualment, hi ha prop de 15 persones que reben aquesta quantia.

((Hi haurà ampliació))