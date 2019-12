MÉS creu que Yllanes hauria de disculpar-se amb MÉS i el PI pel "greu insult" d'acusar-los de "etnicistas"

Publicado 13/12/2019 16:38:19 CET

L'esmena per eliminar el plus de 22.000 euros als alts càrrecs de fora de Balears no té suficients suports, amb el vot a favor de MÉS, Cs i El PI

PALMA DE MALLORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, creu que el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes (Podem) hauria de disculpar-se amb MÉS i El PI pel "greu insult" d'insinuar que són "etnicistes", per les seves paraules respecte a l'esmena de MÉS per Menorca per eliminar el plus de residència de 22.000 euros als alts càrrecs del Govern procedents de fora de Balears.

"Això és greu i no pot quedar sense contestació", ha subratllat Ferrà en declaracions als mitjans després de la Junta de Portaveus, l'última abans dels plens parlamentaris en els quals s'aprovaran els pressupostos.

Ferrà ha declarat que les paraules d'Yllanes "han de ser rectificades o aclarides" per "inmadures, falses i impròpies d'un vicepresident", així com "demagògiques". També ha dit que demostren el "baix nivell d'avaluació de la moral" del representant de Podem.

AMB EL PP PODRIA APROVAR-SE, PERÒ ELS 'POPULARS' NO LA RECOLZARAN

La redacció actual de l'esmena proposa eliminar el complement per els qui venguin de fora de Balears, però el manté per als càrrecs de Menorca, Eivissa i Formentera que entrin a formar part del Govern, amb seu a Mallorca.

L'esmena, que es votarà el dimarts en el ple, no reuneix de moment els suports necessaris per prosperar. MÉS per Mallorca, Cs i El PI han avançat el seu vot favorable a la mesura, per la qual cosa els faltarien almenys els 16 escons del PP per aconseguir exactament la majoria absoluta de 30 diputats de l'hemicicle.

No obstant això, des del PP han assenyalat que no preveuen recolzar la mesura perquè la consideren discriminatòria. A més, el portaveu del PP, Biel Company, ha advocat aquest divendres, en declaracions als mitjans, per diferenciar "entre l'ús i l'abús" d'aquest complement.

Company ha demanat que aquest debat es faci "de forma serena i evitant demagògies" perquè "s'ha posat de moda atacar al polític". També ha considerat que "hi ha moltíssim debat sobre el control del que fa el polític". "Crec que que cap persona de la societat civil passaria els controls que hi ha als governs i parlaments als polítics", ha dit.

Per la seva banda, PSIB i Podem votaran en contra de la mesura, així com Vox, que l'ha titllat de "xenòfoba" per referir-se únicament als càrrecs de fora de les Illes.

El diputat Sergio Rodríguez ha qualificat de "menyspreable" que es parli de "càrrecs forans" perquè "cap espanyol és foraster o estrany a Balears". Així, ha qüestionat que aquest assumpte hagi "saltat a la palestra" en tractar-se de càrrecs de la Península.

Des del PSIB, la portaveu, Sílvia Cano ha volgut "posar en valor el full de ruta signat" amb MÉS i ha subratllat que els socialistes cerquen "que les relacions entre els socis siguin el més cordials possible". La diputada ha defensat la necessitat del complement recordant que "porta en marxa 20 anys" i que aquest tipus de plusos es cobren en la majoria d'administracions públiques i algunes empreses privades.

CS: "HAN DE RENUNCIAR PER RESPONSABILITAT"

Des de Cs, la portaveu adjunta, Patricia Guasp, ha avançat el vot favorable del seu grup a l'esmena dels menorquinistes. La formació taronja considera que en el cas de polítics i assessors fitxats de la Península no hauria de pagar-se el complement, perquè "genera un greuge comparatiu" amb altres col·lectius com a metges i policies. Mentre en el cas dels primers és "un càrrec polític voluntari", els funcionaris "vénen destinats", ha argumentat.

Guasp també entén que es podria "entrar al debat sobre si és elevat", i pensa que "no està justificat un complement de 1.800 euros al mes", que és "més d'un sou" tenint en compte la mitjana de salaris de Balears.

Per això, la diputada ha retret a Yllanes que creu "que el problema de l'habitatge només afecta als seus" i li ha recordat que "la cistella de la compra és igual d'alta per als alts càrrecs que per als ciutadans". Guasp ha animat a aquestes persones a empadronar-se a Mallorca si accepten el càrrec i així poder beneficiar-se del descompte de residents.

Igualment, Cs creu que per "responsabilitat" els alts càrrecs haurien de renunciar al complement, "en un moment en el qual el Govern està fent retallades a les polítiques públiques". "És un altre cas més de la doble moral de l'esquerra, que utilitza l'administració pública com a agència de col·locació", ha protestat Guasp, que ha enlletgit a Podem que "ha adoptat i fa gala dels mals tics de la vella política".