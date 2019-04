Isabel Oliver assegura que la pròrroga del Brexit genera "certa tranquil·litat"

Publicado 11/4/2019 13:31:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, ha afirmat aquest dijous que la pròrroga del Brexit, retardada fins al 31 d'octubre, genera "certa tranquil·litat" en atorgar un major marge als països encara que ha insistit que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) "sempre comporta incertesa".

Així s'ha expressat Oliver en declaracions als mitjans durant la conferència turística 'Hitec Europe' a Palma en les quals ha posat en valor el "treball" del Govern central per afrontar un Brexit "dur". A més, ha ressaltat que la pròrroga "no és una mala notícia" alhora que ha incidit que l'arribada de turistes britànics a Espanya experimentarà un "lleuger descens" encara que les expectatives "són bones".

"És una decisió que ha de prendre's amb tranquil·litat i la pròrroga lleva certa incertesa, encara que amb el Brexit sempre la tenim", ha manifestat Oliver en relació a la nova data prevista per a la sortida del Regne Unit de la UE postergada fins al 31 d'octubre."No és una mala notícia, donarà més marge i tranquil·litat perquè la gent vingui a Espanya i a Balears a passar les seves vacances", ha afegit.

Preguntada per si es mantindran les condicions de lliure circulació a l'Espai Schengen per als britànics, Oliver ha assegurat que es realitzaran els controls duaners a ports i aeroports "exactament com fins ara".

"El Govern d'Espanya ha estat treballant per afrontar un Brexit dur, hem fet la nostra feina que era preparar-nos per el pitjor i ara hem de treballar perquè això no ocorri", ha manifestat a més de subratllar que les revisions de reserves turístiques per a aquesta temporada respecte al mercat britànic són "bones" i es mantenen en la línia de les registrades l'any passat, que, segons ha defensat Oliver, va ser "un any meravellós i extraordinari".

"BALEARS SEGUIRÀ SENT UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA"

En la mateixa línia s'ha expressat la presidenta del Govern, Francina Armengol, qui ha recordat que la "incertesa" sobre el Brexit "la té tothom" encara que ha llançat un missatge de "tranquil·litat" en afirmar que tant les institucions com el sector privat han acordat "preparar-se" per "el que pugui venir".

"El decret aprovat pel Govern dóna tranquil·litat i seguretat també a les empreses per poder afrontar un Brexit dur", ha declarat a més d'afegir que les administracions públiques "han reforçat" el sistema duaner "pel que pugui passar" davant els diferents escenaris plantejats per la sortida del Regne Unit de la Unió.

Així, Armengol ha insistit que la pròrroga del Brexit dóna "tranquil·litat" i ha ressenyat que les previsions turístiques a Balears són "bones" ja que el descens d'arribades de turistes britànics a les Illes ha estat "molt lleuger".

"Balears seguirà sent una destinació turística per excel·lència per als britànics per la seva vinculació especial amb aquesta terra", ha afirmat la líder de l'Executiu balear, qui també ha recordat que el Govern ha allargat la temporada turística.