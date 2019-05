MÉS-Esquerra a Manacor es compromet a posar en marxa un pla d'adequació de les voreres

Publicado 6/5/2019 14:49:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un dels membres de la candidatura MÉS-Esquerra a Manacor Sebastián Filippini ha compartit aquest dilluns un vídeo en el qual denuncia "el mal estat de les voreres i l'asfaltat" als carrers del municipi i es compromet a "posar en marxa un pla d'adequació de les voreres".

Segons ha informat MÉS-Esquerra en un comunicat, aquesta situació "dificulta molt la mobilitat i posa en risc la seguretat dels ciutadans".

Així mateix, Filippini ha criticat que "els partits que han governat fins ara han fet actuacions puntuals i escasses", per la qual cosa ha assegurat que "no hi ha cap intenció de pensar solucions globals per part dels membres del govern municipal".

"Quan governem ens enfrontarem a aquest problema elaborant un pla d'adequació de voreres que sigui possible i atenguis les necessitats de tota la població, particularment les d'aquelles persones que tenen més dificultats", ha conclòs.