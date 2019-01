Noguera titlla de "col·laboració activa" la trobada amb Carmena i assegura que han compartit estratègies

Publicado 22/1/2019 16:31:52 CET

El batle de Palma, Antoni Noguera, ha titllat de "col·laboració activa" la trobada que ha mantingut aquest dimarts a Madrid amb la batlessa de la ciutat, Manuela Carmena, i ha assegurat que han compartit estratègies entre ambdues "ciutats del canvi".

En declaracions als mitjans després de la reunió, Noguera ha detallat, en aquest sentit, que com a "eixos centrals per a la transformació" s'ha abordat l'accés a l'habitatge, el model turístic, la mobilitat sostenible, la lluita contra el canvi climàtic i la lluita contra la violència masclista.

"Hem contrastat que els ajuntaments necessiten més eines, sobretot temes com l'accés a l'habitatge, per poder plantejar polítiques que siguin garantistas per als ciutadans", ha dit Noguera.

En relació a l'accés a l'habitatge, s'han tractat qüestions com "la construcció d'habitatge protegit de lloguer, la regulació de preus en alguns barris i la pujada de l'IBI als habitatges buits", entre d'altres.

Noguera ha considerat que ambdues ciutats comparteixen "polítiques valentes i transformadores" i ha mostrat la seva voluntat perquè Palma sigui una "ciutat moderna i europea".