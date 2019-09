Obren la convocatòria del programa de prevenció de la violència masclista en col·legis públics

Publicado 18/9/2019 12:29:02 CET

Els centres educatius públics poden rebre entre 2.000 i 4.000 euros en ajudes

PALMA DE MALLORCA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La convocatòria de 2019 del programa 'Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius' ja està oberta, després de la seva publicació al Butlletí Oficial de Balears (BOIB).

Segons han informat des del Govern, al programa poden participar tots els centres públics de les Illes i té un pressupost de 380.000 euros. Es finança a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat mitjançant el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, a través de l'Institut Balear de la Dóna (IBDona).

La finalitat del programa és cercar el disseny, la implementació i l'avaluació d'accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones entorn del Dia Internacional contra la Violència Masclista.

En concret, poden participar en aquesta convocatòria els centres docents de titularitat pública que imparteixen estudis no universitaris de Balears sempre que hagin nomenat un docent registrat com a agent de coeducació.

UN TOTAL DE 380.000 EUROS DE PRESSUPOST

El programa disposa d'un pressupost de 380.000 euros, repartits entre els centres seleccionats, amb un màxim de 2.000 euros per centre. El límit per centre es pot ampliar fins als 4.000 euros si el centre té un pla d'igualtat aprovat; ha participat en el programa 'Cap a la coeducació als centres educatius'; o ha indicat a la memòria de convivència del curs 2018-2019 la realització d'accions per afavorir la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista.

Tots els centres tenen fins al pròxim 7 d'octubre de 2019 per presentar la seva sol·licitud.

Aquest programa es realitza en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones i és una acció conjunta entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació i la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat mitjançant l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar i l'IBDona.