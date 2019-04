Organitzacions empresarials de Mallorca desenvoluparan accions contra el consum d'alcohol en menors

Publicado 15/4/2019 17:37:32 CET

Representants de les Organitzacions empresarials de Mallorca i la consellera de Salut, Patricia Gómez, s'han reunit aquest dilluns per exposar "el compromís empresarial amb la no dispensació d'alcohol a menors" i han explicat les accions que duran a terme a aquest efecte.

Segons ha informat la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), la seva presidenta, Carmen Planas, i el vicepresident de la Federació de la Petit i Mitja Empresa de Mallorca (Pimem), han encapçalat "l'àmplia representació empresarial" que ha mostrat "el posicionament unànime a favor de la protecció dels menors i de lluitar contra el consum d'alcohol per les greus conseqüències que provoca en la seva salut".

Planas, a més, ha destacat que la lluita contra el consum d'alcohol entre els menors ha de ser "una responsabilitat de tota la societat i el col·lectiu empresarial". "Els empresaris també som pares i volem contribuir a canviar aquesta realitat", ha explicat.

Entre les propostes, Planas ha explicat que, en col·laboració amb la Conselleria, en el mes de juny es distribuiran 5.000 cartells, que portaran escrit en català, castellà i anglès el lema 'Aquí no venem alcohol a menors. 'Ens preocupem per la teva salut'

Així mateix, ha avançat que "també en el mes de juny està previst que, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Universitat, joves dels instituts d'educació secundària de diferents zones turístiques de les Illes duguin a terme una acció conjunta de difusió i distribució del cartell entre bars, restaurants i altres establiments d'oci".

Per la seva banda, Gómez ha agraït "el compromís dels empresaris en la lluita contra el consum d'alcohol en menors i en la promoció d'un model d'oci més saludable en la comunitat".

Gómez ha assenyalat que "l'enquesta Estudes 2016-2017 sobre l'ús de drogues entre estudiants de secundària reflecteix que, a Balears, un 78 per cent dels estudiants d'entre 14 i 17 anys ha begut en l'últim any i un 43,6 per cent s'ha emborratxat".

Així mateix, ha sostingut que l'estudi reflecteix que, malgrat la prohibició de venda d'alcohol a menors, el 57,9 per cent dels enquestats va comprar l'alcohol en el supermercat; el 46,5 per cent en un comerç de barri; el 31,7 per cent ho va consumir en bars i un 25,9 per en discoteques.

"És fonamental que tota la societat assumeixi la seva part de responsabilitat, perquè aquesta realitat només pot canviar amb el compromís i la implicació de tots", ha conclòs la seva intervenció Gómez.

En aquest sentit, Torrens ha dit que, "a aquestes edats, no es tracta d'un consum responsable d'alcohol, sinó de consum zero", explicant que "els nivells de consum d'alcohol que existeixen en joves d'entre 14 i 18 anys són absolutament intolerables i, per tant, cal fer el possible per frenar aquestes xifres si es vol que les properes generacions tinguin un futur".

"Des del món de l'empresa som conscients que la venda d'alcohol està prohibida a menors, però aquest estudi demostra que hem de trobar solucions immediatament". "No es pot tolerar que un menor sigui capaç de comprar alcohol en petits i mitjans comerços, supermercats, grans superfícies i en els diferents establiments vinculats amb el món de l'hostaleria", ha considerat Torrens.

Les organitzacions empresarials que recolzen aquesta iniciativa, a més de CAEB i Pimem, la FEHM (Federació Empresarial Hotelera de Mallorca), Ashome (Associació Hotelera de Menorca, Fehif(Federació Empresarial Hotelera d'Eivissa i Formentera), Aboni (Associació Balear d'Oci Nocturn i Entreteniment) i Afedeco (Federació Patronal d'Empresaris de Comerç de Balears), entre uns altres.