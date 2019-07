La parella d'un mort en una caiguda a Magaluf culpa l'altura de la barana de la balconada, en un 'tweet' viral

Publicado 18/7/2019 18:02:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una britànica, parella d'un jove que va morir a Magaluf després de caure des de la balconada d'un hotel, ha publicat un missatge on culpa de l'accident a l'altura de les baranes de les balconades, i nega que la seva parella estigués practicant 'balconing'.

El succés va ocórrer el mes passat. La jove ha assegurat en una publicació, que s'ha fet viral a Twitter, que la seva parella no va saltar, sinó que "va sortir a la balconada després d'una nit de festa i va caure".

En aquest sentit, la noia ha argumentat que "si és possible ensopegar i caure d'una balconada" és que no és una "altura segura". Segons la jove, l'altura mínima queda "a l'altura del maluc" i per tant és com estar "esperant un accident".

La jove també ha manifestat que si hagués sabut la quantitat d'accidents per caigudes de balconades abans que la seva parella fora a Magaluf, s'hagués "assegurat" que ell tanqués la balconada perquè no intentés sortir després de beure.

En el seu missatge, la usuària de Twitter ha volgut denunciar "la falta de conscienciació i de promoció de la seguretat", i ha criticat que hi hagi hotels a Magaluf que "fan diners" a partir de "grups animats amb alcohol".

Per a la jove, si aquests establiments "saben que els seus hostes s'emborratxaran", necessiten "assegurar-se que hi ha precaucions extra per mantenir-los fora de perill". "No obstant això, molts hotels experimenten aquests horribles accidents i no fan res per canviar les altures de les seves balconades", ha protestat.