El Parlament aprova instal·lar més estacions de vigilància i control de l'aire a Menorca

Publicado 10/12/2019 17:38:01 CET

Els diputats del Grup Mixt (GxF i Més per Menorca), Sílvia Tur, Patrícia Font i Josep Castells, a la sala de plens del Parlament

Els diputats del Grup Mixt (GxF i Més per Menorca), Sílvia Tur, Patrícia Font i Josep Castells, a la sala de plens del Parlament - PARLAMENT IB - Archivo

Font alerta que les emissions de CO2 de Menorca "estan per sobre del límit de Kyoto", amb gairebé 700.000 tones emeses durant el 2018

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat una Proposició No de Llei (PNL), presentada pel Grup Mixt-MÉS per Menorca, relativa a la qualitat de l'aire i que, entre altres aspectes, insta el Govern a instal·lar més estacions públiques de vigilància i control a l'illa de Menorca.

Durant la presentació de la iniciativa, la diputada de la formació Patrícia Font ha explicat que, actualment, la qualitat de l'aire a l'illa s'analitza des de quatre estacions, dues situades a Maó, una altra a la Mola de Maó i una altra a Ciutadella.

No obstant això, Font ha criticat que "no totes les estacions existents mesuren tots els paràmetres establerts per la normativa comunitària", i ha insistit en el dret de "saber quin aire respira amb unes xifres públiques i entenedores".

"La contaminació atmosfèrica és el major risc mediambiental per a la salut en la Unió Europea i que causa prop de 400.000 morts prematures", ha afegit la diputada.

En aquest sentit, ha alertat que les emissions de CO2 de Menorca "estan per sobre del límit de Kyoto", amb gairebé 700.000 tones emeses durant el 2018, a causa de "la gran dependència dels combustibles fòssils en matèria de producció d'energia elèctrica, transport i calefacció".

La PNL aprovada també sol·licita al Govern a "continuar amb les estimacions i mesures actuals", a més de complementar-les amb una sèrie de partícules, i millorar la comunicació obtinguda en les estacions de vigilància i control.

Així mateix, també demana a l'Executiu autonòmic que reclami al Ministeri de Transició Ecològica que informi favorablement perquè la central elèctrica de Maó passi a funcionar amb gas natural, "fent possible l'eliminació de combustible dels processos de combustió i que l'ús del gasoil quedi reduït a un 5 per cent".

Finalment també sol·licita al Govern a incrementar els esforços destinats a la Transició Energètica i el foment de les energies renovables no contaminants.