El Parlament aprova la reforma del Reglament del Parlament sense escó 60 ni preguntes d''elogi a un mateix'

Publicado 19/3/2019 16:14:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts per 47 vots a favor i 3 en contra la Reforma del Reglament del Parlament que, entre altres qüestions, impedeix que els grups polítics que formen part del Govern realitzin preguntes d''elogi a un mateix' en sessió plenària i no inclou que l'escó 60 sigui ciutadà, com sostenia Podem, encara que sí permet que la ciutadania plantegi preguntes en la sessió de control al Govern sempre que les formuli un diputat.

Tots els parlamentaris han subratllat el "consens" del nou reglament que, entre altres qüestions, agilitarà els debats reduint el temps de moltes intervencions, permet interrupcions en les compareixences i la participació mitjançant videoconferències en comissions, desenvolupa la figura del diputat no adscrit, permet la tramitació d'iniciatives legislatives amb un procediment simplificat i prohibeix cedir diputats per a la formació d'altres grups, entre altres qüestions.

En aquest sentit, la Cambra autonòmica ha rebutjat les esmenes presentades pels diputats del Grup Mixt Xelo Huertas i Salvador Aguilera, relatives a la situació dels diputats no adscrits a cap grup parlamentari. A més, Aguilera ha censurat la "no inclusió" de l'escó 60 en la reforma del Reglament i ha considerat que és "una vergonya que la ciutadania no pugui tenir contacte directe amb diputats i diputades".

No obstant això, tots els grups parlamentaris han subratllat el "consens" del nou reglament. Així, el diputat del PP Antonio Gómez ha defensat que el Parlament "funciona per grups parlamentaris" i ha assegurat que la Cambra autonòmica és "un òrgan de representació i una evolució de la democràcia directa", en resposta a Aguilera, així com incidir que la Reforma del Reglament "troba solucions per a tots" els grups polítics.

En la mateixa línia s'ha expressat la diputada de MÉS per Mallorca Joanaina Campomar en afirmar que el Parlament tindrà un reglament "més obert, àgil i transparent" a més de referir-se a la limitació del temps de debats que estableix la normativa. Així, ha sostingut que el Parlament serà "més transparent" en incorporar que es facin públiques les declaracions de béns, indemnitzacions, retribucions i dietes de diputats, a més d'apuntar que els grups polítics que formen part del Govern no podran fer preguntes en sessió plenària.

En aquest sentit, el portaveu del Pi, Josep Melià, s'ha manifestat a favor de l'exposat per Campomar i ha destacat la possibilitat que "tothom present el seu punt de vista" en el registre de proposicions de llei a més de subratllar la possibilitat d'incorporar un sistema de videoconferències per a les comissions, per la qual cosa ha considerat que la reforma del Parlament és "positiva".

Per la seva banda, la diputada de Podem Marta Maicas ha lamentat la "no inclusió" de l'escó 60 -la proposta que un escó de la Cambra autonòmica estigués ocupat per la ciutadania per realitzar preguntes en el ple- encara que ha subratllat que la reforma "empodera la ciutadania" i "democratitza les institucions" en garantir l'"esperit d'obertura" de la institució.

Finalment, el portaveu de Més Per Menorca, Nel Martí, ha conclòs que la Cambra autonòmica "ha fet un bon treball" en relació al nou reglament del Parlament mentre que la diputada del PSIB María José Camps ha defensat que era "necessari modernitzar" el reglament per "dinamitzar" el funcionament de la Cambra autonòmica i ha ressaltat que "el treball ha valgut la pena".