El Parlament valida el Decret llei de mesures urgents sobre l'explotació i control de VTC a Balears

Publicado 12/3/2019 15:09:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Març (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha validat en el ple d'aquest dimarts el Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) i altres mesures de transport terrestre, amb 55 vots a favor i dos en contra.

El document aprovat estableix les condicions de funcionament dels VTC i estableix que els seus serveis estaran sempre condicionats a una contractació prèvia, que es fixa en un mínim de 30 minuts. A més, s'inclou la possibilitat que els ajuntaments i els consells insulars puguin reduir aquest temps de contractació prèvia a 15 minuts.

En la regulació s'estableix també que els conductors de VTC no podran circular per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat prèviament el servei.

Els VTC hauran de portar la documentació acreditativa de la contractació i, si aquesta ha estat telemàtica, també caldrà acreditar la contractació a través de l'aplicació o document digital corresponent. Queda també prohibida la captació de clients fora de les oficines o dels locals de l'empresa.

En la regulació, en aplicació del reial decret estatal aprovat el mes de setembre de l'any passat, s'estableix que els VTC autoritzats actualment poden seguir operant fins l'any 2023 com a servei urbà i interurbà, en les condicions que ara es fixen.

A partir d'aquesta data, els ajuntaments podran establir una normativa pròpia per a l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor i, de no fer-ho, regirà el que queda establert en la norma recentment aprovada.

El decret llei determina també que les empreses que vulguin fer mediació i comercialització dels serveis de transport amb vehicles de fins a nou places (s'inclouen taxis i VTC) hauran de tenir autorització com a empreses de transports.

"CERCAR UN EQUILIBRI"

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha assenyalat que l'objectiu del Govern ha estat cercar un "equilibri entre els dos sectors", així com "fer un camí on tothom entengués que havia de cedir per poder guanyar".

Així mateix, ha explicat que actualment hi ha una demanda "molt alta" de noves llicències de VTC però, segons ha detallat, per donar compliment a la promesa d'equilibri entre tots dos sectors, des de 2012 "s'han rebutjat 640 sol·licituds d'autorització de VTC".

"Això permetrà dibuixar aquest equilibri partint de la idea d'acord entre tots dos sectors que han decidit posar-se d'acord per afrontar els canvis que vénen", ha afegit.

Núria Riera, del PP, ha assenyalat que es tracta d'un tema important" que sempre ha comptat amb els esforços dels 'populars' per "aconseguir l'acord i el consens".

A més, ha recordat que el 2004 el líder del PP a Balears, Biel Company, va fixar via decret "la proporcionalitat entre les llicències de taxi i VTC" i ho va fer "des del consens de les dues parts" perquè ara, al seu parer, el Gover ha optat per "seguir el camí que Company va marcar".

"UN TREBALL ESSENCIAL"

Carlos Saura, de Podem, ha insistit en "la necessitat" d'aquest decret perquè el treball de tots dos sectors, tant del VTC com del sector del taxi, és "essencial". "No volem precarietat ni abusos de les grans companyies, volem el sector del taxi com un sector públic i digne", ha afegit.

Toni Reus, de MÉS per Mallorca, ha apuntat que el servei del taxi garanteix "un servei a tota la ciutadania", per la qual cosa ha defensat "els serveis públics perquè són una garantia d'accés per a totes les persones".

Jaume Font, del PI, ha agraït al conseller el seu treball ja que, al seu parer, durant aquesta legislatura s'ha aconseguit millorar la relació entre taxistes i VTC". "Votarem a favor com no pot ser d'una altra manera", ha afegit.

Nel Martí, de MÉS per Menorca, ha assenyalat que la seva valoració "no pot ser més que positiva" i ha felicitat "el treball fet des del Govern per arribar a un bon acord".

Damià Borràs, del PSIB, ha recalcat que no són "serveis complementaris" sinó serveis "que competeixen però respectant la regulació".