PP de Sant Antoni destaca la "mala gestió" de l'Ajuntament després de suspendre la llicència del quiosquet a Cala Gració

Publicado 15/4/2019 18:38:36 CET

IBIZA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grup Popular a l'Ajuntament de Sant Antoni ha assegurat que la suspensió de la llicència concedida al quiosquet de Cala Gració és una "demostració més de la mala gestió del tripartit durant aquesta legislatura".

En un comunicat, han reiterat la seva oposició a la instal·lació d'aquest quiosc i han mostrat el seu "total desacord" amb el procediment seguit per l'equip de govern, motiu pel qual han votat en contra de revisar el permís d'instal·lació i la consegüent nul·litat de llicència d'aquest establiment.

El portaveu del PP, Marcos Serra, ha recordat que en el seu moment ja van atorgar el permís d'instal·lació "per via d'urgència", quan actualment les llicències estan trigant entre dos i tres anys i ara aproven la nul·litat "amb presses, en un ple mal convocat, sense justificar la urgència i sense passar per la comissió".

"El procediment no és l'adequat i els afectats podran recórrer, per la qual cosa tindran dret a majors indemnitzacions i la llicència del quiosquet seguirà en vigor", ha explicat Serra, que ha insistit que el PP "està a favor de retirar la llicència, però no amb les formes".

A més, ha remarcat que va ser el tripartit el que va emetre un informe favorable a Costes i el que va aprovar d'urgència la concessió de la llicència, per la qual cosa "aquesta llicència, que ara suspenen, existeix perquè va haver-hi voluntat política".

Serra ha assenyalat que declarant aquesta nul·litat, PSOE i Reinicia reafirmen la seva "incompetència" i deixen a l'Ajuntament de nou a la mercè dels recursos que puguin presentar els afectats.

"Amb el quiosquet i l'alberg han atorgat dues llicències mal donades que poden comportar importants indemnitzacions, que suposaran un alt cost per a la ciutadania i que són un exemple més de la desastrosa gestió del tripartit", han conclòs.