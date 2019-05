Quan i on voten els polítics de Balears?

Publicado 25/5/2019 17:49:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Maig (EUROPA PRESS) -

Els candidats de Balears dels diferents partits exerciran el seu dret a vot aquest diumenge, la majoria d'ells al matí, en els respectius col·legis electorals que els corresponguin segons el seu padró.

Així, el més matiner serà el candidat de Ciudadanos (Cs) al Parlament, Marc Pérez-Ribas, que votarà a Sóller a les 09.00 hores, i una hora més tard, a les 10.00 hores, el número 5 de Cs al Parlament Europeu, José Ramón Bauzá, votarà al CEIP Ses Cases Noves de Marratxí. A la mateixa hora però en el CEIP Jafudà Cresques votarà la candidata de Cs a l'Ajuntament de Palma, Eva Pomar, mentre que la cap de llista de la formació taronja al Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, votarà a les 11.00 hores en el CEIP Aina Moll de Palma.

Qui també matinarà serà el candidat del PP al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que anirà a votar a les 09.00 hores a la residència de la Tercera Edat de Santanyí. La seva companya de partit i candidata al Parlament Europeu, Rosa Estaràs, votarà a les 09.45 hores al casal de barri Es Jonquet de Palma i el candidat 'popular' al Parlament, Biel Company, serà a les 10.30 hores al col·legi Sagrat Cor de Palma per votar. Finalment, el candidat del PP a l'Ajuntament de Palma, Mateo Isern, anirà a votar a les 11.15 hores al col·legi Santíssima Trinitat de Palma.

Per la seva banda, la presidenta del Govern i candidata del PSIB a la reelecció, Francina Armengol, anirà a votar a les 10.00 hores al col·legi Sant Felip Neri de Palma, dret que la candidata socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, exercirà a les 11.00 hores al Centre de Cultura Es Rafal de Sa Pobla. Per la seva banda, el candidat del PSIB a l'Ajuntament de Palma, José Hila, anirà a votar a les 09.30 hores al col·legi Es Vivero de Palma, mentre que la candidata del PSIB al Parlament Europeu, Alícia Homs, votarà al CEIP Es Molinar de Palma a les 11.30 hores.

Des de MÉS per Mallorca, el candidat de MÉS per Palma - Estimam Palma a Cort, Antoni Noguera, serà el primer de la formació ecosoberanista a votar en el col·legi Son Canals a les 09.15 hores, mentre el candidat al Parlament, Miquel Ensenyat, votarà a les 11.00 hores al Centre de Dia d'Esporles. Per la seva banda, la candidata de MÉS per Mallorca al Consell, Bel Busquets, acudirà a les 12.00 hores al Casal Pere Capellà d'Algaida per votar.

En les files de Vox, el primer a anar a votar serà el candidat a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, qui ho farà a Cort a les 09.30 hores. El seu company candidat al Parlament Europeu, Juan Nigorra, votarà a les 10.00 hores en el CEIP Ses Rotes Velles de Calvià, mentre que el candidat al Consell de Mallorca, Pedro Bestard, votarà a les 10.30 hores a l'Escola Costa i Llobera de Pòrtol. Per la seva banda, el cap de llista de Vox al Parlament, Jorge Campos, serà l'últim dels candidats de la formació a exercir el seu dret a vot a les 11.30 hores a l'IES Arxiduc Lluís Salvador de Palma.

L'agenda dels candidats del PI - Proposta per les Illes comença a les 09.45 hores, quan la candidata al Consell de Mallorca, Xisca Mora, voti a la Sala Polivalent de Porreres. A partir de les 11.00 hores, serà el torn del candidat al Parlament, Jaume Font, que exercirà el seu dret a vot en el Museu de Can Planas de Sa Pobla. Mitja hora més tard, a les 11.30 hores, votarà la candidata del PI a la coalició CEUS al Parlament Europeu, Maria del Mar Llaneres, a l'escola Na Caragol d'Artà, mentre el candidat a l'Ajuntament de Palma, Josep Melià, votarà a Cort a les 12.00 hores.

Finalment, des d'Unides Podem la primera a votar serà la candidata al Consell de Malloca, Aurora Ribot, que ho farà a l'entitat local menor de Palmanyola a les 10.00 hores. Una hora més tard, a les 11.00 hores, ho farà el seu company candidat a l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, a s'Escorxador de Palma mentre que el candidat d'Unides Podem al Parlament, Juan Pedro Yllanes, exercirà el seu dret a vot a les 12.00 hores en el Club Nàutic de Calanova.